Александр ГОРЯИНОВ: «Днепр-1 – Динамо? Ставлю на результативную ничью»

Бывший голкипер «Металлиста» и сборной Украины Александр Горяинов поделился ожиданиями от матча 21-го тура УПЛ «Днепр-1» - «Динамо»:

«При всем уважении к «Динамо», они сейчас не выглядят командой, которая сметает всех на своем пути. Да, они однозначные лидеры чемпионата, но и «Днепр-1» весной многих удивил.

Так как матч состоится в Днепре, то я поставлю на результативную ничью, поскольку и киевляне, и днепряне являются самыми результативными командами первенства после зимней паузы».

Матч «Днепр-1» - «Динамо» состоится в субботу, 10 апреля. Начало – в 17:00 по Киеву.