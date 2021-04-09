Александр ГОРЯИНОВ: «Днепр-1 – Динамо? Ставлю на результативную ничью»

Экс-вратарь «Металлиста» - о матче 21-го тура УПЛ

  • 09.04.2021 20:38
  • 541 просмотр
  • 4 комментария
Александр ГОРЯИНОВ: «Днепр-1 – Динамо? Ставлю на результативную ничью»
© ФК Динамо Киев

Бывший голкипер «Металлиста» и сборной Украины Александр Горяинов поделился ожиданиями от матча 21-го тура УПЛ «Днепр-1» - «Динамо»:

«При всем уважении к «Динамо», они сейчас не выглядят командой, которая сметает всех на своем пути. Да, они однозначные лидеры чемпионата, но и «Днепр-1» весной многих удивил.

Так как матч состоится в Днепре, то я поставлю на результативную ничью, поскольку и киевляне, и днепряне являются самыми результативными командами первенства после зимней паузы».

Матч «Днепр-1» - «Динамо» состоится в субботу, 10 апреля. Начало – в 17:00 по Киеву.

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 09.04.2021 21:13
    +1
    Zport., 09.04.2021 21:10
    Что расскажешь про предстоящую битву мариупольских команд?
    Дерби есть дерби, тем более принципиальное, что тут сказать или добавить, лишь можно упомянуть что похоже уже есть в Италии, Римское дерби называется (итал. Derby di Roma), впрочем это уже совсем другая история.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 09.04.2021 21:10
    0
    u6464u, 09.04.2021 21:05
    а я поставлю на пенальти в сторону Днепра и парочку удалений в Днепровцев, ох и грубияны они же судьям деваться просто будет некуда.
    Что расскажешь про предстоящую битву мариупольских команд?
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 09.04.2021 21:05
    -4
    а я поставлю на пенальти в сторону Днепра и парочку удалений в Днепровцев, ох и грубияны они же судьям деваться просто будет некуда.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 09.04.2021 20:42
    +2
    А на колорадов и алендуполь что ставишь?)
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 09.04.2021 20:42
    +2
    А на колорадов и алендуполь что ставишь?)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 09.04.2021 21:13
    +1
    Zport., 09.04.2021 21:10
    Что расскажешь про предстоящую битву мариупольских команд?
    Дерби есть дерби, тем более принципиальное, что тут сказать или добавить, лишь можно упомянуть что похоже уже есть в Италии, Римское дерби называется (итал. Derby di Roma), впрочем это уже совсем другая история.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 09.04.2021 21:10
    0
    u6464u, 09.04.2021 21:05
    а я поставлю на пенальти в сторону Днепра и парочку удалений в Днепровцев, ох и грубияны они же судьям деваться просто будет некуда.
    Что расскажешь про предстоящую битву мариупольских команд?
    Ссылка
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