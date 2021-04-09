В субботу, 10 апреля «Реал» в 30-м туре Ла Лиги дома примет «Барселону». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью сервиса MEGOGO.

«Реал» - «Барселона». Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

После 29 туров «Барселона» идет второй в турнирной таблице Ла Лиги с 65 очками. «Реал» третий с 63 баллами.