Луиш КАШТРУ: «Шахтер надеется поставить хорошую точку в чемпионате»

Наставник «Шахтера» рассказал о подготовке к ближайшему матчу УПЛ

  • 09.04.2021 19:45
  • 305 просмотров
  • 4 комментария
Луиш КАШТРУ: «Шахтер надеется поставить хорошую точку в чемпионате»
© shakhtar.com

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал кадровую ситуацию в команде перед субботним матчем против «Мариуполя».

– «Мариуполь» – одна из самых молодых команд Премьер-лиги. Какой игры ожидаете?
– Матчи всегда непросты, соперники очень мотивированы, энергичны. У «Мариуполя» есть все качества, коллектив отлично ориентирован тренером: любит владеть мячом, подключать к атаке большое количество футболистов. Предстоящая встреча требует от нас огромного внимания и самоотдачи.
 
– Впервые за несколько месяцев «Шахтер» провел недельный цикл практически в полном составе. Довольны ли вы состоянием игроков и удалось ли сбалансировать команду?
– Да, правда. Действительно, было три дня, чтобы тренироваться всей группой, вернуться и поработать над тем, что потеряли за все время, и это хорошо. Было много матчей и высокая интенсивность. К сожалению, мы утратили некоторые важные принципы игры – сейчас все их повторяем и отрабатываем. Надеемся поставить хорошую точку в чемпионате, снова прибавить в своей игре.
 
– Какова кадровая ситуация? Все ли готовы к поединку с «Мариуполем»?
– Практически все. Некоторые ребята еще травмированы, другие восстанавливаются. Часто, если мы видим, что игрок тренируется, это не значит, что он готов. По крайней мере он начинает процесс работы, который приведет его к игре либо нет. Посмотрим. Сейчас мы переживаем такой процесс с некоторыми футболистами.
 
– В матче с «Ворсклой» не было Матвиенко и Тете. Они готовы?
– Восстанавливаются. Посмотрим, в каких кондициях они будут, когда мы проведем финальную оценку, чтобы понять, готовы ли они к игре. Очень хотим завершить чемпионат на высоком уровне, и ошибки с теми или иными футболистами могут стать фатальными. Хотим, чтобы все ребята были готовы, но должны быть осторожны.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    Max123
    online
      Max123, 09.04.2021 19:56
    0
    Будет жёсткая заруба!
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 09.04.2021 19:54
    0
    Ну так кто и чего боится????)))
    Ссылка
    pavelko01
    online
      pavelko01, 09.04.2021 19:52
    0
    Ссылка
    Dominik
    online
      Dominik, 09.04.2021 19:48
    +3
    Ссылка
    Dominik
    online
      Dominik, 09.04.2021 19:48
    +3
    Ссылка
    Max123
    online
      Max123, 09.04.2021 19:56
    0
    Будет жёсткая заруба!
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 09.04.2021 19:54
    0
    Ну так кто и чего боится????)))
    Ссылка
    pavelko01
    online
      pavelko01, 09.04.2021 19:52
    0
    Ссылка
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