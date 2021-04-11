История не закончена: где продолжит карьеру Жиру

Оливье Жиру за свою карьеру выиграл много трофеев и получил титул чемпиона мира. В свои 34 года он по-прежнему голоден к победам и трофеям. Нынешнее положение вещей не может устраивать профессионала с большими амбициями. В текущем сезоне Жиру сыграл 25 матчей и забил 11 голов. Приличный показатель для футболиста, который проводит на поле в среднем 51 минуту за матч. Но в целом француз получает все меньше времени на поле. В АПЛ он вообще не играет уже больше месяца.

Нападающий еще 1,5 года назад был близок к тому, чтобы покинуть «Челси». Однако тогдашний наставник «синих» Фрэнк Лэмпард уговорил француза остаться. Минувшей зимой тема ухода опытного форварда «Челси» снова стала актуальной, но футболист опять не ушел. В этот раз, похоже, Жиру уже покинет лондонский клуб. Контракт игрока с «синими» рассчитан до конца текущего сезона, после чего он станет свободным агентом. Далее рассмотрим разные страны и клубы, в которых именитый француз может продолжить (или завершить) карьеру.

Италия

Серия А выглядит наиболее вероятным местом продолжения карьеры для Жиру. В Италии возрастные нападающие чувствуют себя очень хорошо. Чего стоит один только Златан Ибрагимович. В Серии А главным претендентом на француза является «Интер». «Нерадзурри» ранее уже пытались заполучить Жиру в свои ряды, но не смогли договориться с «Челси» о сумме отступных за игрока. Летом они смогут заполучить его бесплатно. По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Интер» уже согласовал условия контракта с потенциальным новичком. Антонио Конте хочет заполучить в свой состав опытных исполнителей для более успешных выступлений в Европе.

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Устные договоренности – это одно дело, но контракт еще не подписан. Значит, Жиру могут перехватить другие клубы, например, «Ювентус». У «бьянконери» возникли финансовые трудности, из-за которых они могут вернуть Альваро Морату в «Атлетико». Туринцы уже начали искать относительно недорогую замену испанцу. «Старая синьора» поглядывает на Агуэро, но не упускает из виду и Жиру. Наставник «Ювентуса» Андреа Пирло ранее высоко отзывался об игровых качествах француза. Высокий и мощный форвард не помешал бы «бьянконери», поэтому туринцы вполне могут перехватить нападающего, если вовремя включатся в борьбу.

Еще один итальянский претендент на Жиру – «Рома». Римляне ищут замену Эдину Джеко, который, скорее всего, покинет столицу Италии по окончании сезона. Француз – один из кандидатов на место боснийца. Генеральный директор «волков» Тьягу Пинту уже провел переговоры с агентом игрока. У «Ромы» есть и другие кандидаты на замену Джеко: Андреа Белотти («Торино»), Душан Влахович («Фиорентина»), Лука Йович («Реал») и Александр Ляказетт («Арсенал»). Но трансфер каждого из этих футболистов нужно согласовывать с другими клубами и платить деньги за переход. В случае с Жиру, достаточно будет договориться с ним самим, и его агентом, но проект должен заинтересовать француза.

Англия

Есть варианты, при которых Жиру может остаться в Англии. Один из них – «Тоттенхэм». В январе прошлого года «шпоры» активно пытались заполучить француза после того, как Гарри Кейн выбыл из строя на длительный срок. Лондонцам по-прежнему нужен опытный нападающий, поэтому они могут вернуться к кандидатуре Жиру. Арендованный у «Бенфики» Карлос Винисиус, скорее всего, вернется в Португалию, после чего у «Тоттенхэма» останется только 1 центрфорвард. У «шпор» некем будет заменить Кейна. Да и будущего самого Гарри в Лондоне остается под вопросом. В общем, кандидатура Жиру становится все более явной для «Тоттенхэма», а самому футболисту не придется даже менять город проживания.

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Не лишен смысла и вариант, при котором Жиру может перейти в «Манчестер Юнайтед». Если Эдинсон Кавани не продлит контракт с «МЮ», у манкунианцев останется только 1 центрфорвард – Антони Марсьяль. Надеяться на одного француза впереди – рискованное дело, поэтому к нему на помощь может прийти соотечественник. Люк Шоу на примере Кавани отмечал важность наличия опытного нападающего в команде, на которого могут ориентироваться молодые игроки. Жиру тоже большой профессионал. Чемпион мира может многое дать юнцам из Манчестера. Для самого француза вариант с «МЮ» тоже был бы интересным, ведь манкунианцы в следующем сезоне, скорее всего, снова будут выступать в Лиге чемпионов.

Еще один вариант для Жиру в Англии – «Вест Хэм». «Молотобойцы» уже давно присматриваются к опытному нападающему. Ранее лондонцы ничего не могли предложить французу в спортивном плане. Сейчас же они являются серьезными претендентами на Лигу чемпионов. Жиру и «Вест Хэм» могли бы дополнить друг друга. В этом случае «молотобойцы» получат качественного форварда, который здорово поможет команде и в еврокубках, и в национальном первенстве. Сам игрок сможет быть на ведущих ролях в новом клубе. У француза хорошие шансы выиграть конкуренцию у Майкла Антонио, который младше его на 3 года. Но многое будет зависеть от того, на каком месте в турнирной таблице финиширует «Вест Хэм».

США

МЛС уже несколько лет является привлекательной лигой для возрастных футболистов. Хотя далеко не все покидают Европу только в возрасте 35-ти лет и старше. К примеру, Чичарито в 31 год перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси». Блез Матюиди стал игроком «Интер Майами» в 33. Именно с этим клубом СМИ связывают Жиру в последнее время. Несколько лет назад француз заявлял, что видит себя в МЛС ближе к завершению карьеры. Футболист считает Америку хорошим вариантом и для себя, и для детей, которые свободно разговаривают на английском. С тех пор прошло немало времени, но интерес к нападающему из-за океана сохранился. В США любят звездных форвардов и с радостью их встречают.

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С конца прошлого года услугами Жиру активно интересуется «Интер Майами». Клуб Дэвида Бекхэма стоит первым в очереди на именитых европейцев и латиноамериканцев. В «Интере» всерьез намерены заполучить француза, да еще и на правах сводного агента. Не последнюю роль в этом (потенциальном) трансфере должен сыграть Матюиди, который поможет соотечественнику быстрее адаптироваться в новом городе и новой команде. Но переезд Жиру в МЛС будет зависеть от планов самого футболиста. Пока не похоже на то, что француз собирается заканчивать карьеру, поэтому Майами-Бич, скорее всего, подождет. У чемпиона мира есть незавершенные дела в Европе.