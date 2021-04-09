Наставник Динамо Загреб: «У нас все еще есть реальные шансы на полуфинал»

Главный тренер хорватского «Динамо Загреб» Дамир Крзнар прокомментировал поражение от испанского «Вильярреала» (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«У нас все еще реальные шансы, но нам нужно играть так, как мы это делали в первом тайме. Думаю, мы еще поборемся.

Мы увидели разные таймы - в первом мы были лучше, а во втором нам мало что удавалось, так что мы можем быть благодарны, что матч закончился лишь 1:0», - сказал Крзнар.

Ответная встреча состоится 15 апреля в Загребе.