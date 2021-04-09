Алекс ТЕЛЛЕС: «Пришлось сильно постараться, чтобы обыграть Гранаду»

Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес прокомментировал победу над испанской «Гранадой» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Это был матч, в котором у нас было не так уж много моментов, но я считаю, что сама суть футбола заключается в мелочах. Мы по максимуму воспользовались теми немногими возможностями, которые нам представились.

Считаю, что мы проделали великолепную работу. Это был непростой матч. Мы знали, что «Гранада» здорово играет, прилагая максимум усилий, и нам пришлось сильно постараться, чтобы добиться такого результата. Впереди второй матч, который также будет непростым. Нужно оставаться в тонусе», - сказал Теллес.

Ответная встреча состоится 15 апреля в Манчестере.