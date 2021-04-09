Рожер ИБАНЬЕС: «Одержана важная победа, но надо смотреть вперед»

Защитник итальянской «Ромы» Рожер Ибаньес прокомментировал победу над нидерландским «Аяксом» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
«Я должен поблагодарить нашего вратаря Пау Лопеса за отбитый пенальти, который назначили после моего фола. А потом мне удалось забить гол, который я очень хотел забить. Одержана важная победа, но надо смотреть вперед», - сказал Ибаньес.
Ответная встреча состоится 15 апреля в Риме.
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Источник — УЕФА
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