Рожер ИБАНЬЕС: «Одержана важная победа, но надо смотреть вперед»

Защитник итальянской «Ромы» Рожер Ибаньес прокомментировал победу над нидерландским «Аяксом» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Я должен поблагодарить нашего вратаря Пау Лопеса за отбитый пенальти, который назначили после моего фола. А потом мне удалось забить гол, который я очень хотел забить. Одержана важная победа, но надо смотреть вперед», - сказал Ибаньес.

Ответная встреча состоится 15 апреля в Риме.