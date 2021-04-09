Лотерея, ковидные паспорта и чартеры: как попасть на Евро-2020

По словам Александра Денисова, это будет непростая задачка

  • 09.04.2021 16:22
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Лотерея, ковидные паспорта и чартеры: как попасть на Евро-2020
© Футбол 1/2/3. Кубок чемпионата Европы

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов рассказал, как болельщики смогут попасть на матчи грядущего чемпионата Европы.

«На Евро-2020 могут попасть только те, кто заранее, год назад, приобрел в онлайне билеты на эти матчи. Нет билета? Все, ауфидерзейн. Это точно. Нет билета - не думайте даже мучиться данным вопросом. Вас не пустят в страну, потому как, если пересекаешь границу, то должен показать паспорт и именной билет.

УЕФА сейчас разрабатывает протокол, как и где будет осуществляться процесс попадания на стадион. Очень важно: в каждой стране будет свой медицинский протокол, будут свои правила для попадания на Евро-2020.

Если говорить про ковидные паспорта, то их на сегодняшний день глобально в Европе еще нет. Нет правил, как эти ковидные паспорта могут работать. Если в какой-то стране будет вопрос, что въезд только по ковидному паспорту, то это для нас сразу ауфидерзейн. В Украине эти паспорта еще не разработаны, они не введены, поэтому никакого паспорта нет.

Как въехать в страну? Единственный вариант - ехать с тестом, который подтверждает, что ты не болен коронавирусом, ехать с билетом и другими документами. Отныне если и будут организованы поездки на матчи, то это будут ограничения в размере 48 часов, условно говоря.

Все идет к тому, что УАФ, получив все вводные от УЕФА, будет разрабатывать обеспечение этих чартеров. Они будут обеспечивать только тех, у кого есть билет. По-другому попасть на стадион будет невозможно.

Как можно умудриться не попасть на Евро, имея на руках билет? Лишь 30% болельщиков допускает на трибуны УЕФА. Но 30% - это УЕФА. Если любое государство из тех, кто принимает Евро, готово внутри по своему протоколу увеличить до 40% или 50%, то она вполне может это сделать. Требование УЕФА - не меньше 30%.

И тут возникает вопрос: а кто эти 30%, и как это будет решаться со стороны УЕФА? Единственный вариант - лотерея», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

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