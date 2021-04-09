Барселона поспорит с Манчестер Сити за левого защитника Спортинга

Каталонский клуб заинтересован в Нуну Мендеше

  • 09.04.2021 11:57
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Барселона поспорит с Манчестер Сити за левого защитника Спортинга
© Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Барселона» намерена выкупить контракт 18-летнего левого защитника лиссабонского «Спортинга» и сборной Португалии Нуну Мендеша.

Ранее сообщалось, что футболистом активно интересуется «Манчестер Сити».

Мендеш — воспитанник «Спортинга». В текущем сезоне футболист провел за португальскую команду 27 матчей во всех турнирах, где забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Контракт Мендеша со «Спортингом» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €25 миллионов.

В активе Нуну 3 матча за национальную сборную Португалии.

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Источник — Transfermarkt

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