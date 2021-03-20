Манчестер Сити нашел конкурента для Зинченко

Английский «Манчестер Сити» будущим летом намерен приобрести нового игрока на позицию левого защитника.

«Горожане» рассматривают несколько кандидатур, среди которых 18-летний португальский футболист лиссабонского «Спортинга» Нуну Мендеш.

Мендеш — воспитанник «Спортинга». В текущем сезоне игрок провел за португальский клуб 25 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи.

Сложностью может стать размер клаусулы Мендеша, которая составляет €70 миллионов. «Манчестер Сити» не намерен платить такие деньги за юного защитника.

Контракт Нуну со «Спортингом» рассчитан до лета 2025 года.

В составе «Манчестер Сити» на позиции левого защитника выступает 24-летний украинец Александр Зинченко.