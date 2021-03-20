Манчестер Сити нашел конкурента для Зинченко

Английский клуб нацелился на левого защитника «Спортинга» Нуну Мендеша

  • 20.03.2021 15:19
  • 2559 просмотров
  • 2 комментария
Манчестер Сити нашел конкурента для Зинченко
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Манчестер Сити» будущим летом намерен приобрести нового игрока на позицию левого защитника.

«Горожане» рассматривают несколько кандидатур, среди которых 18-летний португальский футболист лиссабонского «Спортинга» Нуну Мендеш.

Мендеш — воспитанник «Спортинга». В текущем сезоне игрок провел за португальский клуб 25 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи.

Сложностью может стать размер клаусулы Мендеша, которая составляет €70 миллионов. «Манчестер Сити» не намерен платить такие деньги за юного защитника.

Контракт Нуну со «Спортингом» рассчитан до лета 2025 года.

В составе «Манчестер Сити» на позиции левого защитника выступает 24-летний украинец Александр Зинченко.

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Источник — Twitter

(7 голосов)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.03.2021 16:10
    0
    Это какой по счету конкурент, которого Зинченко выживет из клуба?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 20.03.2021 16:06
    0
    Зинченку оно надо? Только обжился,жена испытала на себе все прелести Лондона и окрестностей, а тут перспектива менять место жительства, не хорошо как-то...
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.03.2021 16:10
    0
    Это какой по счету конкурент, которого Зинченко выживет из клуба?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 20.03.2021 16:06
    0
    Зинченку оно надо? Только обжился,жена испытала на себе все прелести Лондона и окрестностей, а тут перспектива менять место жительства, не хорошо как-то...
    Ссылка
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