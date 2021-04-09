ЗАХОВАЙЛО – о ничьей Арсенала и Славии: «Не только деньги играют в футбол»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал выездную ничью «Славии» в матче 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» (0:1).

«Оказывается можно играть с топ-командами и безнадежно не проигрывать. Хороший пример для всех команд из Восточной Европы. Не только деньги играют в футбол. Хорошая работа всего менеджмента, хороший вкус в понимании игры скаутов, и очень скромный бюджет. «Славия» в трех выездных матчах привезла из Англии две победы и ничью.

А игра была абсолютно равной, с шансами у обеих команд. Пражане, пропустив гол за пять минут до конца, нашли силы отыграться в добавленное арбитром время. Молодцы», – написал Заховайло в фейсбуке.

Отметим, что в 1/16 финала «Славия» обыграла на выезде «Лестер» (2:0). Под второй победой специалист, видимо, имеет в виду выигрыш у шотландского «Рейнджерс» из Глазго (2:0 на выезде) в 1/8 финала.