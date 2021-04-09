Болбой из Амстердама жестко наказал игрока Ромы за задержку времени

Ситуация, в которой оказались не правы все

  • 09.04.2021 11:20
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Болбой из Амстердама жестко наказал игрока Ромы за задержку времени
© Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы между «Аяксом» и «Ромой» (1:2) случился нестандартный эпизод.

На четвертой добавленной ко второму тайму минуте защитник римлян Риккардо Калафьори отправился выбрасывать аут, но по пути отбросил ближний мяч, дабы немного потянуть время.

Это очень не понравилось одному из болбоев, который швырнул мяч в грудь футболисту. Калафьори попытался изобразить, что ему попали в шею, но быстро опомнился и просто сказал в адрес болбоя все, что он о нем думает.

Отметим, что арбитр показал игроку «Ромы» желтую карточку.

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Источник — Sport.ua

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