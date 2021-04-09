ШЕЛАЕВ: «Питать иллюзий горнякам не стоит – у Динамо 90% шансов на золото»

Экс-игрок сборной Украины Олег Шелаев поделился мнением об интриге за чемпионство в УПЛ.

«Динамо» нужно выиграть четыре ближайших матча. Или, хотя бы, не уступить в личной встрече «Шахтеру». После этого завершающие матчи чемпионата не будут иметь для киевлян никакого значения.

Думается, команда Луческу рискует потерять очки, кроме поединка с «горняками», еще в одном каком-то матче, не более. Учитывая острую заинтересованность «Шахтера» и стимуляцию соперников «бело-синих», расслабиться «Динамо» не сможет, особенно во встречах с «Днепром-1», «Ворсклой» и «Колосом» («Мариуполь» и «Ингулец» даже при большом желании не способны на подвиг…).

Для «Шахтера» серьезным барьером (здесь мы снова не говорим о «класико«) могут стать «Александрия» и «Днепр-1», но потерять «горняки» в этих встречах, как мне кажется, могут только один балл, как, впрочем, и в матче с «Динамо». Считаю, что игра «Шахтера» сейчас налаживается. Внутри команды происходят изменения – идет оздоровление коллектива, возвращение в строй травмированных (особенно важен Степаненко). И «Шахтер», как больной, получивший хорошую прививку, должен воспрянуть и ринуться в бой с удвоенной энергией. Однако, питать иллюзий болельщикам «горняков» не стоит – у «Динамо» 90% шансов на золото, а если киевляне не уступят в «класико», то и все 99 процентов», – сказал Шелаев.

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