Анатолий ЧАНЦЕВ: «Луческу не допустит провала на финише сезона»

Экс-тренер «Зари» и «Карпат» Анатолий Чанцев поделился мнением об интриге за чемпионство в УПЛ.

«Отрыв «Динамо» от «Шахтера» в семь очков – впечатляющий! Я и предположить не мог, что так будет. Но у «горняков» проблемы возникают на протяжении всего сезона – то с атмосферой в коллективе, то с травмами. В итоге, «Шахтер» потерял свою игру. На финишной прямой команда Каштру способна выступить лучше. Что очень важно, вернулся в строй Степаненко, близки к полноценному возвращению Исмаили и Корниенко. Значит, порядок в обороне будет наведен.

Что касается игрового расписания «Шахтера», то ему в предстоящем поединке с «Динамо» вряд ли удастся повторить результат «класико» первого круга (3:0). Будет интрига. «Бело-синие» имеют шанс не проиграть. «Шахтер», безусловно, сделает упор на очную встречу с «Динамо» и, если выиграет, получит психологическое преимущество.

Считаю, что «Динамо» также рискует потерять очки в матчах с «Днепром-1» (21-й тур), с «Ворсклой» (24-й тур) – в Полтаве проходной игры для киевлян точно не будет, и с «Колосом» (26-й тур), который выйдет против динамовцев с запредельной мотивацией, но к тому моменту все уже может быть решено. «Шахтер» может споткнуться только в Александрии (Луческу заметил, что сейчас команда Шарана способна обыграть каждого…), и получить бой (без риска потерять очки) в поединках с «Днепром-1» и «Минаем». В любом случае, с таким отрывом «Динамо» просто обязано стать чемпионом. Мне кажется, Луческу не допустит провала на финише сезона», – заявил Чанцев.

Читайте также: Александр КАРАВАЕВ: «Любая потеря очков нивелирует наши предыдущие успехи»