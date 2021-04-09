Александр КАРАВАЕВ: «Любая потеря очков нивелирует наши предыдущие успехи»

Универсал «Динамо» Александр Караваев поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Днепром-1» в рамках очередного тура УПЛ.

«Просматриваем уже матчи «Днепра-1», да и без этого видели их игры, знаем, как они действуют. Сильная крепкая команда, видно, что добавили после первого круга, хотя и тогда было нелегко с ними. Тактически хорошо подкованы, строго играют в обороне, хорошо выбегают в контратаки. Хорошие центральные полузащитники, которые видят поле, могут отдать передачу за спину, впереди есть нападающие, которые хорошо выбегают, поэтому всегда нужно быть начеку.

Мысли о чемпионстве? А какие могут быть мысли? На каждую игру нужно выходить, как на последнюю. Конечно, в каждом матче мы думаем только о победе, в противном случае шансов обыграть соперника будет мало. Поэтому тренер нас настраивает только на победу в каждой игре. Любая потеря очков нивелирует все наши предыдущие успехи.

«Днепр-1» строго играет в обороне, с большой концентрацией, выполняя установку тренера. Также у них есть свое тактика, от которой они отталкиваются, и правильно перестраиваются по ходу игры. Повторюсь, мы разбираем «Днепр-1» на теоретических занятиях, и тренерский штаб подробно нам объясняет, как нужно действовать, чтобы сыграть на слабых качествах соперника», - сказал Караваев.

Матч 21-го туру Прем'єр-ліги «Динамо» - «Дніпро-1» відбудеться цієї суботи, 10 квітня, о 17:00.