Тоттенхэм летом хочет купить одного из лидеров Лейпцига

«Тоттенхэм» вскоре планирует усилиться полузащитником «Лейпцига» Марселем Забитцером.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, австрийский футболист мечтает играть в английской Премьер-лиге, поэтому непротив сменить клуб.
Нынешний контракт Забитцера с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная цена футболиста - 42 миллиона евро.
В текущем сезоне Забитцер принял участие в 32 матчах, забил семь мячей и сделал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что летом «Тоттенхэм» намерен подписать Серхио Агуэро.
Источник — Twitter
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