Тоттенхэм летом хочет купить одного из лидеров Лейпцига

Английский клуб намерен усилить среднюю линию

  • 09.04.2021 07:54
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Тоттенхэм летом хочет купить одного из лидеров Лейпцига
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Тоттенхэм» вскоре планирует усилиться полузащитником «Лейпцига» Марселем Забитцером.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, австрийский футболист мечтает играть в английской Премьер-лиге, поэтому непротив сменить клуб.

Нынешний контракт Забитцера с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная цена футболиста - 42 миллиона евро.

В текущем сезоне Забитцер принял участие в 32 матчах, забил семь мячей и сделал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что летом «Тоттенхэм» намерен подписать Серхио Агуэро.

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Источник — Twitter

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