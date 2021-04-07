Агуэро может оказаться в Тоттенхэме

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который в конце сезона станет свободным агентом, готов продолжить карьеру в Лондоне.

Как сообщает The Telegraph, аргентинский футболист готов перебраться в «Тоттенхэм». Вскоре представители Агуэро должны встретиться с руководством клуба.

Напомним, что Агуэро защищает цвета «Манчестер Сити» с лета 2011 года после перехода из мадридского «Атлетико» за €40 миллионов. В текущем сезоне аргентинец провел за «горожан» 14 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.

Ранее сообщалось, что Агуэро готов подписать «Челси».