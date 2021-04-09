Рэшфорд повторил рекорд Роналду по голам за Ман Юнайтед в еврокубках

Молодой форвард отметился голом в матче с «Гранадой»

  • 09.04.2021 07:03
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Рэшфорд повторил рекорд Роналду по голам за Ман Юнайтед в еврокубках
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отметился голом в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Гранадой» (2:0).

23-летний футболист забил уже 8-й гол в сезоне еврокубков, в том числе второй – в Лиге Европы (в Лиге чемпионов было 6 мячей).

Таким образом, Рэшфорд повторил рекорд среди игроков «Манчестер Юнайтед», который в сезоне-2007/08 установил Криштиану Роналду. При этом португалец все 8 мячей забил в Лиге чемпионов.

В этом сезоне на счету Рэшфорда 20 голов и 7 голевых передач за 37 матчей за МЮ во всех турнирах.

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Источник — Twitter

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