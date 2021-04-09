СОБОЛЬ: «По ходу поединка с Финляндией мы полностью контролировали игру»

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь прокомментировал ничью с национальной командой Финляндии (1:1) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«По ходу поединка с Финляндией мы полностью контролировали игру. Забили мяч, но в последнем игровом отрезке нам не хватило то ли концентрации, то дисциплины», - сказал Соболь.

Отметим, что после трех туров сборная Украины с тремя очками в активе занимает второе место в турнирной таблице группы D, отставая от Франции на четыре балла.