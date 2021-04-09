СОБОЛЬ: «По ходу поединка с Финляндией мы полностью контролировали игру»

Защитник сборной Украины – о потерянных очках

  • 09.04.2021 03:39
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СОБОЛЬ: «По ходу поединка с Финляндией мы полностью контролировали игру»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь прокомментировал ничью с национальной командой Финляндии (1:1) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«По ходу поединка с Финляндией мы полностью контролировали игру. Забили мяч, но в последнем игровом отрезке нам не хватило то ли концентрации, то дисциплины», - сказал Соболь.

Отметим, что после трех туров сборная Украины с тремя очками в активе занимает второе место в турнирной таблице группы D, отставая от Франции на четыре балла.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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