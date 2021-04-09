ВИДЕО. Вратарь Аякса: «Наверное, я прыгнул слишком рано»

Голкипер нидерландского «Аякса» Кьелл Схерпен прокомментировал поражение от итальянской «Ромы» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
«Первый час прошел очень хорошо и для меня лично, и для команды. У нас было множество моментов, тот же пенальти. Из-за этого смириться с поражением непросто.
Что касается гола со штрафного, я ждал удара именно туда. Передо мной было много людей, но в любом случае я должен был отбивать этот удар. Наверное, я прыгнул слишком рано», - сказал Схерпен.
Ответная встреча состоится 15 апреля в Риме.
Источник — УЕФА
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