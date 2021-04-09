ВИДЕО. Вратарь Аякса: «Наверное, я прыгнул слишком рано»

Кьелл Схерпен – об ошибке, которая поспособствовала поражению от «Ромы»

  • 09.04.2021 03:19
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ВИДЕО. Вратарь Аякса: «Наверное, я прыгнул слишком рано»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер нидерландского «Аякса» Кьелл Схерпен прокомментировал поражение от итальянской «Ромы» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Первый час прошел очень хорошо и для меня лично, и для команды. У нас было множество моментов, тот же пенальти. Из-за этого смириться с поражением непросто.

Что касается гола со штрафного, я ждал удара именно туда. Передо мной было много людей, но в любом случае я должен был отбивать этот удар. Наверное, я прыгнул слишком рано», - сказал Схерпен.

Ответная встреча состоится 15 апреля в Риме.

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Источник — УЕФА

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