ВИДЕО. Вратарь Аякса: «Наверное, я прыгнул слишком рано»

Голкипер нидерландского «Аякса» Кьелл Схерпен прокомментировал поражение от итальянской «Ромы» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Первый час прошел очень хорошо и для меня лично, и для команды. У нас было множество моментов, тот же пенальти. Из-за этого смириться с поражением непросто.

Что касается гола со штрафного, я ждал удара именно туда. Передо мной было много людей, но в любом случае я должен был отбивать этот удар. Наверное, я прыгнул слишком рано», - сказал Схерпен.

Ответная встреча состоится 15 апреля в Риме.