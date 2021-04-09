Сергей КРИВЦОВ: «Мы попали в настоящую турнирную яму»

Защитник сборной Украины – о трех очках после трех туров квалификации чемпионата мира-2022

  • 09.04.2021 02:39
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Сергей КРИВЦОВ: «Мы попали в настоящую турнирную яму»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов прокомментировал ничейные результаты в матчах с национальными командами Франции (1:1), Финляндии (1:1) и Казахстана (1:1) в рамках квалификации чемпионата мира-2022.

«Перед игрой с Францией у нас было не так много времени на новую тактику, но была теория, и тренеры нам четко объяснили, как играть. Считаю, что в защите мы нормально справились. Французы поменяли игру во втором тайме, но мы больше не пропустили. Мы выходили с мыслью выиграть, а не отбиться, верили в свои силы, несмотря на то, что они - чемпионы, понимали, но все равно о ничьей не думали, чтобы не пропустить пять-шесть голов.

В таких матчах, как с Казахстаном, трудно, если не реализуешь 10-15 моментов. Закрадывается мысль, что один момент у наших ворот может закончиться голом. Так и получилось. Не хочется никого обвинять, кто не подошел и кто ошибся. Надо проанализировать, сделать выводы, чтобы в будущем такое не повторялось.

Нам некуда отступать. Мы попали в настоящую турнирную яму из-за этих результатов, поэтому у нас один путь - только вперед», - сказал Кривцов.

Отметим, что после трех туров сборная Украины с тремя очками в активе занимает второе место в турнирной таблице группы D, отставая от Франции на четыре балла.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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