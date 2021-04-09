Эрик ТЕН ХАГ: «В одну минуту все поменялось»

Наставник «Аякса» – о поражении от «Ромы»

  • 09.04.2021 02:20
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Эрик ТЕН ХАГ: «В одну минуту все поменялось»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер нидерландского «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от итальянской «Ромы» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Это неприятно. Мы контролировали ход матча, создали много моментов, даже не считая пенальти. Думаю, только у Антони было три возможности забить. Но потом все в одну минуту поменялось. Штрафной, с которого они сравняли, поменял игру. Если мы сыграем на таком же уровне, то у нас будет шанс победить через неделю. Однако мы уступаем 1:2,  а потому будет тяжело», - сказал тен Хаг.

Ответная встреча состоится 15 апреля в Риме.

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Источник — УЕФА

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