Украина – Северная Ирландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 апреля сборная Украины в плей-офф квалификации женского Евро-2022 встретится с национальной командой Северной Ирландии.

Первый матч плей-офф пройдет в Ковалевке и начнется в 19:00 по киевскому времени. В других парах за путевку на Евро играют Чехия – Швейцария, Португалия – Россия.

Смотрите видеотрансляцию матча Украина – Северная Ирландия.

Плейер будет добавлен перед началом игры.