Украина - Северная Ирландия. Прогноз и анонс на матч плей-офф к ЧЕ-2022

Национальная женская сборная Украины попытается продлить удачную статистику матчей с соперником

  • 08.04.2021 20:42
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Украина - Северная Ирландия. Прогноз и анонс на матч плей-офф к ЧЕ-2022
© УАФ

После трех поражений в начале групповой компании мало кто верил, что подопечные Наталии Зинченко смогут сохранить шансы на выход из группы. Однако, в дальнейшем украинки продемонстрировали максимум. Все решалось в заключительном поединке группового раунда квалификации. «Сине-желтые» добыли победу над командой Черногории - 2:1, в то время как беззаговорочный лидер квинтета, Германия, взяла верх над нашим конкурентов в борьбе за второе место, Ирландией - 3:1.  Это позволило украинкам набрать 15 очков, на 2 пункта обогнать ирландок и следом за немками стать вторыми.

Теперь чтобы поехать на Чемпионат Европы Украина должна побеждать Северную Ирландию. Эта сборная стала наихудшей второй командой квалификации и с 14-ю очками финишировала следом за Норвегией.

С нашим будущим соперником команда Наталии Зинченко уже встречалась трижды. И во всех матчах была сильнее. В последнем поединке на товарищеском турнире Украина разгромила Северную Ирландию - 4:0. 

К поединкам национальная команда начала готовиться на киевском стадионе "Левый берег" 5 апреля. По результатам учебно-тренировочного сбора в заявку из 24-х футболисток, которым предстоит сражение за выход на чемпионат Европы вошли:

Вратари: Ирина Санина («Житлобуд-1» Харьков), Екатерина Самсон, Дарья Бондарчук (обе - «Житлобуд-2» Харьков), Алла Герасимчук («Хаяса», Армения).

Защитники: Дарья Кравец («Реймс», Франция), Любовь Шматко, Анастасия Воронина, Анна Петрик, Ольга Басанская (все - «Житлобуд-1» Харьков), Ирина Подольская, Анастасия Филенко (обе - «Житлобуд-2» Харьков).

Полузащитники: Ольга Овдийчук, Дарья Апанащенко, Ольга Бойченко (все - «Житлобуд-1» Харьков), Тамила Химич («Сплит», Хорватия), Ия Андрущак, Натия Панцулая, Яна Калинина, Вероника Андрухив, Яна Малахова (все - «Житлобуд-2» Харьков).

Нападающие: Надежда Кунина, Анна Воронина (обе - «Житлобуд-1» Харьков), Николь Козлова («Вирджиния Тех», США), Роксолана Кравчук («Житлобуд-2» Харьков).

Первый матч пройдет 9 апреля в Ковалевке на стадионе «Колос», 13 апреля в Белфасте будет сыгран повторный поединок.  

Евро-2022 состоится в Англии в июле 2022 года.

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9 апреля, четверг

Украина – Северная Ирландия
Ковалевка. Стадион «Колос». 19:00
Прямая трансляция на телеканале «Футбол 1»
Арбитр: Рием Хуссейн, Германия
УКРАИНА-СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА 
Прогноз Sport.ua — 3:0

 

 

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Источник — Sport.ua

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