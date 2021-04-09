Победа в стиле Динамо Хацкевича: Рома должна была проиграть Аяксу

Победа итальянской «Ромы» в выездном матче 1/4 финала Лиги Европы с нидерландским «Аяксом» (2:1) получилась довольно нелогичной. По крайней мере, если судить по модели xG.

«Рома» даже на один гол наиграла только с натяжкой (0,7 ожидаемых голов), в то время как «Аякс» должен был забить полноценных три мяча (3,2 xG).

Интересно, что это наибольшая положительная разница для проигравшей команды с ноября 2018 года, когда киевское «Динамо» под руководством Александра Хацкевича выиграло у «Астаны» (1:0) при разнице 2,6 в пользу казахстанской команды.