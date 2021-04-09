Победа в стиле Динамо Хацкевича: Рома должна была проиграть Аяксу

Амстердамский клуб значительно превзошел римлян по ожидаемым голам, но проиграл

  • 09.04.2021 01:40
  • 382 просмотра
  • 3 комментария
Победа в стиле Динамо Хацкевича: Рома должна была проиграть Аяксу
© Getty Images/Global Images Ukraine

Победа итальянской «Ромы» в выездном матче 1/4 финала Лиги Европы с нидерландским «Аяксом» (2:1) получилась довольно нелогичной. По крайней мере, если судить по модели xG.

«Рома» даже на один гол наиграла только с натяжкой (0,7 ожидаемых голов), в то время как «Аякс» должен был забить полноценных три мяча (3,2 xG).

Интересно, что это наибольшая положительная разница для проигравшей команды с ноября 2018 года, когда киевское «Динамо» под руководством Александра Хацкевича выиграло у «Астаны» (1:0) при разнице 2,6 в пользу казахстанской команды.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Opta

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 09.04.2021 02:52
    0
    ди л, 09.04.2021 02:02
    Судя заголовку ниже - админы решили постебать ДК
    Нет, стеб в отношении Фонсеки, который регулярно проигрывал Хацкевичу и с испуганными глазами постоянно повторял, что Хацкевич, как тренер, лучше него. Вот теперь и Фонсека действует в стиле своего обидчика.
    Ссылка
    Vytas Mesk
    online
      Vytas Mesk, 09.04.2021 02:13
    -1
    Что Рома с этим физруком делает.
    Ссылка
    ди л
      ди л, 09.04.2021 02:02
    +1
    Судя заголовку ниже - админы решили постебать ДК
    Ссылка
    ди л
      ди л, 09.04.2021 02:02
    +1
    Судя заголовку ниже - админы решили постебать ДК
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 09.04.2021 02:52
    0
    ди л, 09.04.2021 02:02
    Судя заголовку ниже - админы решили постебать ДК
    Нет, стеб в отношении Фонсеки, который регулярно проигрывал Хацкевичу и с испуганными глазами постоянно повторял, что Хацкевич, как тренер, лучше него. Вот теперь и Фонсека действует в стиле своего обидчика.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности