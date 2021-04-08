Александр ЗИНЧЕНКО: «Французы - убийцы на поле. Недооценки у них не было»

Капитан сборной Украины оценил старт отбора ЧМ-2022

  • 08.04.2021 20:48
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Александр ЗИНЧЕНКО: «Французы - убийцы на поле. Недооценки у них не было»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Зинченко, который был назначен капитаном сборной Украины, оценил старт отбора ЧМ-2022. Национальная команда сыграла вничью 1:1 с Францией, Финляндией и Казахстаном.

«Это гордость и честь - быть капитаном сборной. Но давления не было, хотя я почувствовал дополнительную ответственность. Все-таки капитан - не просто человек, который носит повязку. Он должен поддерживать партнеров, заводить, отвечать за дисциплину. Ответственность была, но на игре это не отражалось. Считаю, что в матче с Францией мы показали характер, зарядились словами нашего штаба. Самым главным было выдержать 20 минут. Мы знали, что потом будет шанс, и в итоге мы свой момент реализовали. Считаю, что мы это заслужили».
 
«Французы - настоящие убийцы на футбольном поле, очень голодные к победам и голам. Если взять того же Килиана Мбаппе, то он, когда выходит на поле, хочет уничтожить противника, забить как можно больше мячей, побить все рекорды. И такая у них вся команда. Никакой недооценки по отношению к нам с их стороны не было».

«С Финляндией мы контролировали всю игру, забили гол, но на последнем отрезке не хватило концентрации, дисциплины. Надо было довести матч до победы. Финны оборонялись в пять защитников. Непросто было. Но мы выиграем вместе и проигрываем тоже вместе, поэтому не будем рассуждать, кто больше ошибся».

«После поединка с Казахстаном я был опустошен. Мы создали много моментов, было много ударов. Гости один раз перешли на нашу половину поля и забили гол, как мы с Францией. Но все позади, и теперь нужно хорошее извлечь, а плохое забыть и двигаться дальше», - сказал Зинченко.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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