ФОТО. Не только Цыганков, но и Дуэлунд. Динамо готовится к игре с Днепром-1

«Динамо» продолжает подготовку к матчу УПЛ против «Днепра-1», который во второй части сезона еще не проигрывал.

В сегодняшней тренировке принимали участие не ездившие в Александрию Миккель Дуэлунд и Виктор Цыганков.

Пока нет информации, готов ли Цыганков, пропускавший последние матчи, выйти на игру с «Днепром-1». Ранее сообщалось, что хавбека готовят к поединку с «Шахтером» 17 апреля.

Дуэлунд в нынешнем сезоне УПЛ провел лишь 3 матча.