ФОТО. Не только Цыганков, но и Дуэлунд. Динамо готовится к игре с Днепром-1

«Динамо» продолжает подготовку к матчу УПЛ против «Днепра-1», который во второй части сезона еще не проигрывал.
В сегодняшней тренировке принимали участие не ездившие в Александрию Миккель Дуэлунд и Виктор Цыганков.
Пока нет информации, готов ли Цыганков, пропускавший последние матчи, выйти на игру с «Днепром-1». Ранее сообщалось, что хавбека готовят к поединку с «Шахтером» 17 апреля.
Дуэлунд в нынешнем сезоне УПЛ провел лишь 3 матча.
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Источник — ФК Динамо Киев
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Ну а если нет - то летом уже точно прощаться
Все таки три тренера были . И он не заиграл
Хотя надеюсь все же что он свой шанс получит , онилчень толковый креативщик ...
и кстати по ЗП один из лидеров клуба
Форевка у тебя был почти правильный Ник, а ты дятел, взял и придумал разных... Я устану их перечислять...
Ты как прыщь, выскакиваешь)))
МОЛОДЕЦ)
Форевка у тебя был почти правильный Ник, а ты дятел, взял и придумал разных... Я устану их перечислять...
Ты как прыщь, выскакиваешь)))
МОЛОДЕЦ)
Этот бот на ставке только про мужиков говорить может и обсуждать нычки, где от него бабка пенсию прячет
Да , раз уже почти год его держат в команде , пора бы и не вес дать .
Знаю что он травмирован был в марте , но вроде уже восстановился
Этот бот на ставке только про мужиков говорить может и обсуждать нычки, где от него бабка пенсию прячет
Ждём Вербича
Ждём Вербича
Ждём Вербича
Ждём Вербича
Этот бот на ставке только про мужиков говорить может и обсуждать нычки, где от него бабка пенсию прячет
Да , раз уже почти год его держат в команде , пора бы и не вес дать .
Знаю что он травмирован был в марте , но вроде уже восстановился
Ждём Вербича
Форевка у тебя был почти правильный Ник, а ты дятел, взял и придумал разных... Я устану их перечислять...
Ты как прыщь, выскакиваешь)))
МОЛОДЕЦ)
Ну а если нет - то летом уже точно прощаться
Все таки три тренера были . И он не заиграл
Хотя надеюсь все же что он свой шанс получит , онилчень толковый креативщик ...
и кстати по ЗП один из лидеров клуба
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