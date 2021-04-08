ФОТО. Не только Цыганков, но и Дуэлунд. Динамо готовится к игре с Днепром-1

Киевлян ждет непростой выезд

  • 08.04.2021 20:30
  • 1724 просмотра
  • 19 комментариев
ФОТО. Не только Цыганков, но и Дуэлунд. Динамо готовится к игре с Днепром-1
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» продолжает подготовку к матчу УПЛ против «Днепра-1», который во второй части сезона еще не проигрывал.

В сегодняшней тренировке принимали участие не ездившие в Александрию Миккель Дуэлунд и Виктор Цыганков.

Пока нет информации, готов ли Цыганков, пропускавший последние матчи, выйти на игру с «Днепром-1». Ранее сообщалось, что хавбека готовят к поединку с «Шахтером» 17 апреля.

Дуэлунд в нынешнем сезоне УПЛ провел лишь 3 матча.

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    funnycat
    online
      funnycat, 08.04.2021 21:08
    0
    dd dent, 08.04.2021 21:06
    Толку? Датчанина не выпускают же
    Я думаю с этим новым календарем , нанытым шахтером , и датчанин свои минуты получит
    Ну а если нет - то летом уже точно прощаться
    Все таки три тренера были . И он не заиграл
    Хотя надеюсь все же что он свой шанс получит , онилчень толковый креативщик ...
    и кстати по ЗП один из лидеров клуба
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 08.04.2021 21:06
    0
    Толку? Датчанина не выпускают же
    Ссылка
    Mole_M@ks
    online
      Mole_M@ks, 08.04.2021 21:01
    -3
    BaZia, 08.04.2021 20:56
    Та послал в игнор вот, а теперь у него красный день календаря.. Как сделать так что его не видно было вобще на сайте?
    Можешь письмо президенту написать и..от ,или в прокуратуру пожаловаться может поможет базя тупая
    Ссылка
    Mole_M@ks
    online
      Mole_M@ks, 08.04.2021 20:59
    -3
    Андрей Мадайский, 08.04.2021 20:56
    Главный и навсегда: недоношенный и недоразвитый , слабоумный, всех не любимый поц....) Могу писать ещё много...
    Форевка у тебя был почти правильный Ник, а ты дятел, взял и придумал разных... Я устану их перечислять...
    Ты как прыщь, выскакиваешь)))
    МОЛОДЕЦ)
    Манданский дятел привет Форевер уже давным вернулся и пишет на сайте ,так что опущенец не скули твой высер не зачтён дуйся дальше тупица
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 08.04.2021 20:58
    0
    BaZia, 08.04.2021 20:56
    Та послал в игнор вот, а теперь у него красный день календаря.. Как сделать так что его не видно было вобще на сайте?
    Я думаю сайт его сам придумал, для рейтинга сайта...
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 08.04.2021 20:56
    +1
    Mole_M@ks, 08.04.2021 20:45
    П.дрфани ты всё жалуешься опущенец , ладно не обижайся я же не знал до этого что ты инвалид и подрабатываешь голубым ботом тут уже 10лет ,не обижайся я не буду тебя обижать
    Главный и навсегда: недоношенный и недоразвитый , слабоумный, всех не любимый поц....) Могу писать ещё много...
    Форевка у тебя был почти правильный Ник, а ты дятел, взял и придумал разных... Я устану их перечислять...
    Ты как прыщь, выскакиваешь)))
    МОЛОДЕЦ)
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 08.04.2021 20:56
    +1
    Андрей Овчаренко, 08.04.2021 20:42
    Зачем ты этому петуху обоссанному пишешь? На него все нормальные люди уже забили и в игнор кинули
    Та послал в игнор вот, а теперь у него красный день календаря.. Как сделать так что его не видно было вобще на сайте?
    Ссылка
    Mole_M@ks
    online
      Mole_M@ks, 08.04.2021 20:45
    -9
    funnycat, 08.04.2021 20:42
    Добавь немытого пенсионера MadMole, ( он же МакСЫм 777) в игнор .
    Этот бот на ставке только про мужиков говорить может и обсуждать нычки, где от него бабка пенсию прячет
    П.дрфани ты всё жалуешься опущенец , ладно не обижайся я же не знал до этого что ты инвалид и подрабатываешь голубым ботом тут уже 10лет ,не обижайся я не буду тебя обижать
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 08.04.2021 20:43
    +4
    Андрей Овчаренко, 08.04.2021 20:40
    Надеюсь, у Клейтона тоже будут еще шансы себя показать. Хорошее голевое чутье и реализация присутствуют.
    А кстати да , мне он по товарнякам понравился - такая себе противоположность Беседке в игровой манере
    Да , раз уже почти год его держат в команде , пора бы и не вес дать .
    Знаю что он травмирован был в марте , но вроде уже восстановился
    Ссылка
    Mole_M@ks
    online
      Mole_M@ks, 08.04.2021 20:43
    -10
    Андрей Овчаренко, 08.04.2021 20:42
    Зачем ты этому петуху обоссанному пишешь? На него все нормальные люди уже забили и в игнор кинули
    Шавка всё гавкаешь,ну нассцц.цал я тебе в рот пару раз не обижайся хорошо
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 08.04.2021 20:42
    +5
    BaZia, 08.04.2021 20:36
    Орендупольские девки уже в шубах?
    Добавь немытого пенсионера MadMole, ( он же МакСЫм 777) в игнор .
    Этот бот на ставке только про мужиков говорить может и обсуждать нычки, где от него бабка пенсию прячет
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 08.04.2021 20:42
    +7
    BaZia, 08.04.2021 20:36
    Орендупольские девки уже в шубах?
    Зачем ты этому петуху обоссанному пишешь? На него все нормальные люди уже забили и в игнор кинули
    Ссылка
    Mole_M@ks
    online
      Mole_M@ks, 08.04.2021 20:40
    -10
    Цыганков не главное ,главное что бы шубы готовились к пердю1 и Ворскле
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 08.04.2021 20:40
    +2
    funnycat, 08.04.2021 20:35
    Прекрасно. Витя очень нужен на конец чемпионата, а учитывая плотность календаря , который смесили под шахтёр, свои минуты , возможно, получит и Дуэлунд !
    Ждём Вербича
    Надеюсь, у Клейтона тоже будут еще шансы себя показать. Хорошее голевое чутье и реализация присутствуют.
    Ссылка
    Mole_M@ks
    online
      Mole_M@ks, 08.04.2021 20:39
    -9
    BaZia, 08.04.2021 20:36
    Орендупольские девки уже в шубах?
    Базя опущенец,что ты смылся с той ветки со своим вторым недоразвитым акком,
    Ссылка
    Mole_M@ks
    online
      Mole_M@ks, 08.04.2021 20:37
    -10
    funnycat, 08.04.2021 20:35
    Прекрасно. Витя очень нужен на конец чемпионата, а учитывая плотность календаря , который смесили под шахтёр, свои минуты , возможно, получит и Дуэлунд !
    Ждём Вербича
    пи.дрФани а что такое смеСили ,это одно и Тоже как Ты писал на Де Пену не Перу и на Позняки позДняки
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 08.04.2021 20:36
    +8
    Mole_M@ks, 08.04.2021 20:33
    А фура с шубами готовиться
    Орендупольские девки уже в шубах?
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 08.04.2021 20:35
    +9
    Прекрасно. Витя очень нужен на конец чемпионата, а учитывая плотность календаря , который смесили под шахтёр, свои минуты , возможно, получит и Дуэлунд !
    Ждём Вербича
    Ссылка
    Mole_M@ks
    online
      Mole_M@ks, 08.04.2021 20:33
    -14
    А фура с шубами готовиться
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 08.04.2021 20:35
    +9
    Прекрасно. Витя очень нужен на конец чемпионата, а учитывая плотность календаря , который смесили под шахтёр, свои минуты , возможно, получит и Дуэлунд !
    Ждём Вербича
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 08.04.2021 20:36
    +8
    Mole_M@ks, 08.04.2021 20:33
    А фура с шубами готовиться
    Орендупольские девки уже в шубах?
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 08.04.2021 20:42
    +7
    BaZia, 08.04.2021 20:36
    Орендупольские девки уже в шубах?
    Зачем ты этому петуху обоссанному пишешь? На него все нормальные люди уже забили и в игнор кинули
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 08.04.2021 20:42
    +5
    BaZia, 08.04.2021 20:36
    Орендупольские девки уже в шубах?
    Добавь немытого пенсионера MadMole, ( он же МакСЫм 777) в игнор .
    Этот бот на ставке только про мужиков говорить может и обсуждать нычки, где от него бабка пенсию прячет
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 08.04.2021 20:43
    +4
    Андрей Овчаренко, 08.04.2021 20:40
    Надеюсь, у Клейтона тоже будут еще шансы себя показать. Хорошее голевое чутье и реализация присутствуют.
    А кстати да , мне он по товарнякам понравился - такая себе противоположность Беседке в игровой манере
    Да , раз уже почти год его держат в команде , пора бы и не вес дать .
    Знаю что он травмирован был в марте , но вроде уже восстановился
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 08.04.2021 20:40
    +2
    funnycat, 08.04.2021 20:35
    Прекрасно. Витя очень нужен на конец чемпионата, а учитывая плотность календаря , который смесили под шахтёр, свои минуты , возможно, получит и Дуэлунд !
    Ждём Вербича
    Надеюсь, у Клейтона тоже будут еще шансы себя показать. Хорошее голевое чутье и реализация присутствуют.
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 08.04.2021 20:56
    +1
    Mole_M@ks, 08.04.2021 20:45
    П.дрфани ты всё жалуешься опущенец , ладно не обижайся я же не знал до этого что ты инвалид и подрабатываешь голубым ботом тут уже 10лет ,не обижайся я не буду тебя обижать
    Главный и навсегда: недоношенный и недоразвитый , слабоумный, всех не любимый поц....) Могу писать ещё много...
    Форевка у тебя был почти правильный Ник, а ты дятел, взял и придумал разных... Я устану их перечислять...
    Ты как прыщь, выскакиваешь)))
    МОЛОДЕЦ)
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 08.04.2021 20:56
    +1
    Андрей Овчаренко, 08.04.2021 20:42
    Зачем ты этому петуху обоссанному пишешь? На него все нормальные люди уже забили и в игнор кинули
    Та послал в игнор вот, а теперь у него красный день календаря.. Как сделать так что его не видно было вобще на сайте?
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 08.04.2021 21:08
    0
    dd dent, 08.04.2021 21:06
    Толку? Датчанина не выпускают же
    Я думаю с этим новым календарем , нанытым шахтером , и датчанин свои минуты получит
    Ну а если нет - то летом уже точно прощаться
    Все таки три тренера были . И он не заиграл
    Хотя надеюсь все же что он свой шанс получит , онилчень толковый креативщик ...
    и кстати по ЗП один из лидеров клуба
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.04.2021 21:06
    0
    Толку? Датчанина не выпускают же
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 08.04.2021 20:58
    0
    BaZia, 08.04.2021 20:56
    Та послал в игнор вот, а теперь у него красный день календаря.. Как сделать так что его не видно было вобще на сайте?
    Я думаю сайт его сам придумал, для рейтинга сайта...
    Ссылка
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