Цыганков должен восстановиться к матчу с Шахтером

Журналист Игорь Цыганык считает, что игрок вернется к важнейшему матчу

  • 05.04.2021 18:30
  • 1613 просмотров
  • 36 комментариев
Цыганков должен восстановиться к матчу с Шахтером
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации журналиста Игоря Цыганыка, хавбек «Динамо» Виктор Цыганков должен полностью восстановиться к матчу УПЛ против «Шахтера».

«У Цыганкова специфическая травма икроножной мышцы. Насколько я понимаю, он должен восстановиться к поединку с «Шахтером».

«Он должен готовиться к этому матчу. Проблему решают. Цыганков проводит один из лучших, если не лучший, сезон в карьере. Виктор делает разницу в «Динамо», - считает Цыганык.

Матч состоится 17 апреля. До этой встречи киевляне сыграют с «Днепром-1».

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Источник — Циганик LIVE

(8 голосов)

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Комментарии
    sahka1981
      sahka1981, 05.04.2021 19:56
    0
    На сей раз арбитром VAR была небезызвестная Монзуль, а наблюдал за ней небезызвестный Швецов.
    Любопытно, кого определят в сидящие и смотрящие на матчи 21-го тура - "Динамо" против "Днепра" и "Шахтера" против "Мариуполя".
    Кстати, не менее показательно и то, будут ли отправлять на игру "одноклубников" VAR вообще. а отправлять надо - хотя бы для вида".
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 05.04.2021 19:55
    0
    Журналист Линник в своем Facebook поделился своим мнением о работе VAR на матчах чемпионата Украины.
    "В чемпионате Украины по футболу система VAR работает "непредсказуемо" - спорные эпизоды трактуются так, как удобно арбитрам, отвечающим за этот самый VAR и предлагающим собственные трактовки арбитру в поле.
    К примеру, в 20-м туре УПЛ в матчах с участием "Шахтера" и "Динамо" были забиты голы, которые такой ракурс обзора - на основании трансляции телеканала "Футбол 1", принадлежащего владельцу "Шахтера" (а другого показа система VAR нам не предлагает и потому главный судья принимает решения на основании таких вот картинок) - не позволяет однозначно определить, был оффсайд на самом деле или нет.
    Тем не менее в матче "Шахтера" второй гол в ворота его соперника был засчитан и счет стал 2:0, а в матче "Динамо" при счете 1:1 гол засчитан не был, что вполне могло отразиться на итоговом результате.
    Соответственно от того, кто именно сидит перед экраном монитора VAR и как именно он/она формирует видение ситуации главным арбитром, порой зависит исход борьбы. Что уже говорить о роли того, кто назначает этих сидящих и смотрящих...
    Ссылка
    MoLe⚒
    online
      MoLe⚒, 05.04.2021 19:54
    0
    Zport., 05.04.2021 19:53
    Днонецкие, что в вашем днонецке происходит последними днями? расея с вашими боевиками готовится к наступлению?
    П.др шпрот,а ты что не в окопе или под кроватью спрятался дятел шпрот
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 05.04.2021 19:53
    0
    Днонецкие, что в вашем днонецке происходит последними днями? расея с вашими боевиками готовится к наступлению?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 05.04.2021 19:51
    0
    https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/24/7287714/
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 05.04.2021 19:51
    -1
    Днонецкие, как вы относитесь к тому, что в Украине хотят запретить слово донбасс?
    Ссылка
    MoLe⚒
    online
      MoLe⚒, 05.04.2021 19:47
    -2
    думал что то пропустил, а всё одно и тоже дресню кипрскую и их недофанов во главе с п .дрфани всё сношают
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 05.04.2021 19:43
    +3
    Zport., 05.04.2021 19:26
    Кого признали лучшим футболистом Украины? Ответишь, или засунешь язык в ж..пу?
    Так Витя и есть в данный момент , лучшим игроков УПЛ . Не только по статистическим показателям и набранным действиях , но и по влиянию на команду , на рисунок ее игры .
    Любой адекватный человек это понимает.
    ——
    Поэтому очень важно , чтобы на финальную пульку Цыганков восстановился .
    Ну и очень хочет увидеть Вербича в этом сезоне .
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 05.04.2021 19:43
    +4
    фейся, зніми стрес новому кротику, а то щось агресивний сильно
    Ссылка
    ДерЬнаМО
    online
      ДерЬнаМО, 05.04.2021 19:43
    -6
    funnycat, 05.04.2021 19:39
    Зачем ты с этой самкой барсука разговариваешь ?
    В игнор немытую , не трать время
    Тем более это явно новый аккаунт немытой Максимки или беззубой Алежки.
    Пропитая кошка,тебе кто право дал рот открывать?!
    Если ты за ДерЬнамо,то 🆘и тихо,и знай ДерЬнамо сепарский клуб который зассал ехать в украинский Мариуполь!
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 05.04.2021 19:42
    +2
    grifon, 05.04.2021 19:36
    а якщо не закрию рота? то що зробишь?
    Мужу пожалуется
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 05.04.2021 19:39
    +2
    Zport., 05.04.2021 19:27
    Вам, днонецким это хорошо известно
    Зачем ты с этой самкой барсука разговариваешь ?
    В игнор немытую , не трать время
    Тем более это явно новый аккаунт немытой Максимки или беззубой Алежки.
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 05.04.2021 19:38
    +1
    Ребят , алгоритм действий общения с немытыми - это только игнор .
    Не стоит тратить время и нервы на этот скам в юбке
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 05.04.2021 19:37
    -3
    Пусть побережёт себя на последнюю игру против Колоса.
    А то как то неудобно её проигрывать.
    Ссылка
    ДерЬнаМО
    online
      ДерЬнаМО, 05.04.2021 19:37
    -4
    Вы – динамо, вы – говно, вам другого не дано!!!!
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 05.04.2021 19:36
    -1
    а якщо не закрию рота? то що зробишь?
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 05.04.2021 19:35
    -4
    MoLe⚒, 05.04.2021 18:34
    Да хоть два Цыганкова восстановиться, всеровно дресня кипрсапя глотнёт у шахты 6 матч подряд в упл
    Так и будет.
    Ссылка
    ДерЬнаМО
    online
      ДерЬнаМО, 05.04.2021 19:34
    -6
    grifon, 05.04.2021 19:32
    с киефа? це біля дауннецку?
    ДеРЬНамовец,пидрило ты опид@ра@sиное,ты бы свою пасть вонючую завалил,и тихо 🆘ало бы со своим ДерЬнаМО!ДеРЬнамО сепарский клуб !ДерЬнамо Позор Украины!
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 05.04.2021 19:32
    -1
    с киефа? це біля дауннецку?
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 05.04.2021 19:32
    -3
    Как будто он как-то поможет дерьнаме.
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 05.04.2021 19:43
    +4
    фейся, зніми стрес новому кротику, а то щось агресивний сильно
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 05.04.2021 19:43
    +3
    Zport., 05.04.2021 19:26
    Кого признали лучшим футболистом Украины? Ответишь, или засунешь язык в ж..пу?
    Так Витя и есть в данный момент , лучшим игроков УПЛ . Не только по статистическим показателям и набранным действиях , но и по влиянию на команду , на рисунок ее игры .
    Любой адекватный человек это понимает.
    ——
    Поэтому очень важно , чтобы на финальную пульку Цыганков восстановился .
    Ну и очень хочет увидеть Вербича в этом сезоне .
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 05.04.2021 19:13
    +3
    Ждём . Витю .
    Лучший игрок в Динамо и в УПЛ на данный момент.
    Ссылка
    mustapha
    online
      mustapha, 05.04.2021 19:10
    +3
    MoLe⚒, 05.04.2021 18:34
    Да хоть два Цыганкова восстановиться, всеровно дресня кипрсапя глотнёт у шахты 6 матч подряд в упл
    А ти,кротяра,взагалі для чого з нори висунуло своє смердюче рило?Просто щоб вякнути?
    Ссылка
    fon513
      fon513, 05.04.2021 18:34
    +3
    Вот сколько он сьіграет?Дай бог ему здоровья, но видно генетически есть проблемьі травматизма...посмотрим
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 05.04.2021 19:42
    +2
    grifon, 05.04.2021 19:36
    а якщо не закрию рота? то що зробишь?
    Мужу пожалуется
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 05.04.2021 19:39
    +2
    Zport., 05.04.2021 19:27
    Вам, днонецким это хорошо известно
    Зачем ты с этой самкой барсука разговариваешь ?
    В игнор немытую , не трать время
    Тем более это явно новый аккаунт немытой Максимки или беззубой Алежки.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 05.04.2021 19:04
    +2
    MoLe⚒, 05.04.2021 18:34
    Да хоть два Цыганкова восстановиться, всеровно дресня кипрсапя глотнёт у шахты 6 матч подряд в упл
    Когда днонецкий беженец говорит слово "глотать" смешно становиться
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 05.04.2021 19:38
    +1
    Ребят , алгоритм действий общения с немытыми - это только игнор .
    Не стоит тратить время и нервы на этот скам в юбке
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 05.04.2021 19:16
    +1
    Конечно , хотелось бы чтобы Виктор и к Днепру восстановился .
    Команда Йовичевича в этой части сезона , наравне с ДК и Зарей - показывает лучший футбол в турнире .
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 05.04.2021 19:56
    0
    На сей раз арбитром VAR была небезызвестная Монзуль, а наблюдал за ней небезызвестный Швецов.
    Любопытно, кого определят в сидящие и смотрящие на матчи 21-го тура - "Динамо" против "Днепра" и "Шахтера" против "Мариуполя".
    Кстати, не менее показательно и то, будут ли отправлять на игру "одноклубников" VAR вообще. а отправлять надо - хотя бы для вида".
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 05.04.2021 19:55
    0
    Журналист Линник в своем Facebook поделился своим мнением о работе VAR на матчах чемпионата Украины.
    "В чемпионате Украины по футболу система VAR работает "непредсказуемо" - спорные эпизоды трактуются так, как удобно арбитрам, отвечающим за этот самый VAR и предлагающим собственные трактовки арбитру в поле.
    К примеру, в 20-м туре УПЛ в матчах с участием "Шахтера" и "Динамо" были забиты голы, которые такой ракурс обзора - на основании трансляции телеканала "Футбол 1", принадлежащего владельцу "Шахтера" (а другого показа система VAR нам не предлагает и потому главный судья принимает решения на основании таких вот картинок) - не позволяет однозначно определить, был оффсайд на самом деле или нет.
    Тем не менее в матче "Шахтера" второй гол в ворота его соперника был засчитан и счет стал 2:0, а в матче "Динамо" при счете 1:1 гол засчитан не был, что вполне могло отразиться на итоговом результате.
    Соответственно от того, кто именно сидит перед экраном монитора VAR и как именно он/она формирует видение ситуации главным арбитром, порой зависит исход борьбы. Что уже говорить о роли того, кто назначает этих сидящих и смотрящих...
    Ссылка
    MoLe⚒
    online
      MoLe⚒, 05.04.2021 19:54
    0
    Zport., 05.04.2021 19:53
    Днонецкие, что в вашем днонецке происходит последними днями? расея с вашими боевиками готовится к наступлению?
    П.др шпрот,а ты что не в окопе или под кроватью спрятался дятел шпрот
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 05.04.2021 19:53
    0
    Днонецкие, что в вашем днонецке происходит последними днями? расея с вашими боевиками готовится к наступлению?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 05.04.2021 19:51
    0
    https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/24/7287714/
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 05.04.2021 19:25
    0
    дерьнамо це команда з даунбасу?
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 05.04.2021 19:15
    0
    mustapha, 05.04.2021 19:10
    А ти,кротяра,взагалі для чого з нори висунуло своє смердюче рило?Просто щоб вякнути?
    Это немытый 777
    В игнор его, чем меньше реагируем на его бредни , тем быстрее его хозяин посчитает , что нет смысла заставлять этого недалёкого здесь околачиваться .
    Ссылка
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