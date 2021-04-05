Цыганков должен восстановиться к матчу с Шахтером

По информации журналиста Игоря Цыганыка, хавбек «Динамо» Виктор Цыганков должен полностью восстановиться к матчу УПЛ против «Шахтера».

«У Цыганкова специфическая травма икроножной мышцы. Насколько я понимаю, он должен восстановиться к поединку с «Шахтером».

«Он должен готовиться к этому матчу. Проблему решают. Цыганков проводит один из лучших, если не лучший, сезон в карьере. Виктор делает разницу в «Динамо», - считает Цыганык.

Матч состоится 17 апреля. До этой встречи киевляне сыграют с «Днепром-1».