Цыганков должен восстановиться к матчу с Шахтером

По информации журналиста Игоря Цыганыка, хавбек «Динамо» Виктор Цыганков должен полностью восстановиться к матчу УПЛ против «Шахтера».
«У Цыганкова специфическая травма икроножной мышцы. Насколько я понимаю, он должен восстановиться к поединку с «Шахтером».
«Он должен готовиться к этому матчу. Проблему решают. Цыганков проводит один из лучших, если не лучший, сезон в карьере. Виктор делает разницу в «Динамо», - считает Цыганык.
Матч состоится 17 апреля. До этой встречи киевляне сыграют с «Днепром-1».
Источник — Циганик LIVE
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Любопытно, кого определят в сидящие и смотрящие на матчи 21-го тура - "Динамо" против "Днепра" и "Шахтера" против "Мариуполя".
Кстати, не менее показательно и то, будут ли отправлять на игру "одноклубников" VAR вообще. а отправлять надо - хотя бы для вида".
"В чемпионате Украины по футболу система VAR работает "непредсказуемо" - спорные эпизоды трактуются так, как удобно арбитрам, отвечающим за этот самый VAR и предлагающим собственные трактовки арбитру в поле.
К примеру, в 20-м туре УПЛ в матчах с участием "Шахтера" и "Динамо" были забиты голы, которые такой ракурс обзора - на основании трансляции телеканала "Футбол 1", принадлежащего владельцу "Шахтера" (а другого показа система VAR нам не предлагает и потому главный судья принимает решения на основании таких вот картинок) - не позволяет однозначно определить, был оффсайд на самом деле или нет.
Тем не менее в матче "Шахтера" второй гол в ворота его соперника был засчитан и счет стал 2:0, а в матче "Динамо" при счете 1:1 гол засчитан не был, что вполне могло отразиться на итоговом результате.
Соответственно от того, кто именно сидит перед экраном монитора VAR и как именно он/она формирует видение ситуации главным арбитром, порой зависит исход борьбы. Что уже говорить о роли того, кто назначает этих сидящих и смотрящих...
Любой адекватный человек это понимает.
——
Поэтому очень важно , чтобы на финальную пульку Цыганков восстановился .
Ну и очень хочет увидеть Вербича в этом сезоне .
В игнор немытую , не трать время
Тем более это явно новый аккаунт немытой Максимки или беззубой Алежки.
Если ты за ДерЬнамо,то 🆘и тихо,и знай ДерЬнамо сепарский клуб который зассал ехать в украинский Мариуполь!
В игнор немытую , не трать время
Тем более это явно новый аккаунт немытой Максимки или беззубой Алежки.
Не стоит тратить время и нервы на этот скам в юбке
А то как то неудобно её проигрывать.
Любой адекватный человек это понимает.
——
Поэтому очень важно , чтобы на финальную пульку Цыганков восстановился .
Ну и очень хочет увидеть Вербича в этом сезоне .
Лучший игрок в Динамо и в УПЛ на данный момент.
В игнор немытую , не трать время
Тем более это явно новый аккаунт немытой Максимки или беззубой Алежки.
Не стоит тратить время и нервы на этот скам в юбке
Команда Йовичевича в этой части сезона , наравне с ДК и Зарей - показывает лучший футбол в турнире .
Любопытно, кого определят в сидящие и смотрящие на матчи 21-го тура - "Динамо" против "Днепра" и "Шахтера" против "Мариуполя".
Кстати, не менее показательно и то, будут ли отправлять на игру "одноклубников" VAR вообще. а отправлять надо - хотя бы для вида".
"В чемпионате Украины по футболу система VAR работает "непредсказуемо" - спорные эпизоды трактуются так, как удобно арбитрам, отвечающим за этот самый VAR и предлагающим собственные трактовки арбитру в поле.
К примеру, в 20-м туре УПЛ в матчах с участием "Шахтера" и "Динамо" были забиты голы, которые такой ракурс обзора - на основании трансляции телеканала "Футбол 1", принадлежащего владельцу "Шахтера" (а другого показа система VAR нам не предлагает и потому главный судья принимает решения на основании таких вот картинок) - не позволяет однозначно определить, был оффсайд на самом деле или нет.
Тем не менее в матче "Шахтера" второй гол в ворота его соперника был засчитан и счет стал 2:0, а в матче "Динамо" при счете 1:1 гол засчитан не был, что вполне могло отразиться на итоговом результате.
Соответственно от того, кто именно сидит перед экраном монитора VAR и как именно он/она формирует видение ситуации главным арбитром, порой зависит исход борьбы. Что уже говорить о роли того, кто назначает этих сидящих и смотрящих...
В игнор его, чем меньше реагируем на его бредни , тем быстрее его хозяин посчитает , что нет смысла заставлять этого недалёкого здесь околачиваться .
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