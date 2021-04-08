Тренер Легии: «Ситуация с Русиным ясна»

Украинский форвард «Легии» проведет в дубле две недели

  • 08.04.2021 19:57
  • 4400 просмотров
  • 1 комментарий
Тренер Легии: «Ситуация с Русиным ясна»
© ФК Легия. Чеслав Михневич (в центре)

Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич прокомментировал ситуацию с украинским форвардом Назарием Русиным, которого польский клуб арендовал у киевского «Динамо».

«Назарий Русин? Ситуация ясна и понятна. Клуб объявил, что Назарий будет тренироваться в дубле в течение следующих двух недель. Посмотрим, как это сработает, а потом будем принимать какие-то решения», — отметил Михневич.

Ранее Русин отказался играть за резервный состав «Легии».

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Источник — ФК Легия Варшава

(11 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2021 20:13
    +4
    шо то с напом не так похоже бо вряд ли клуб ипанутый настолько
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2021 20:13
    +4
    шо то с напом не так похоже бо вряд ли клуб ипанутый настолько
    Ссылка
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