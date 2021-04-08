Тренер Легии: «Ситуация с Русиным ясна»

Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич прокомментировал ситуацию с украинским форвардом Назарием Русиным, которого польский клуб арендовал у киевского «Динамо».

«Назарий Русин? Ситуация ясна и понятна. Клуб объявил, что Назарий будет тренироваться в дубле в течение следующих двух недель. Посмотрим, как это сработает, а потом будем принимать какие-то решения», — отметил Михневич.

Ранее Русин отказался играть за резервный состав «Легии».