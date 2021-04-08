Тренер Легии: «Ситуация с Русиным ясна»

Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич прокомментировал ситуацию с украинским форвардом Назарием Русиным, которого польский клуб арендовал у киевского «Динамо».
«Назарий Русин? Ситуация ясна и понятна. Клуб объявил, что Назарий будет тренироваться в дубле в течение следующих двух недель. Посмотрим, как это сработает, а потом будем принимать какие-то решения», — отметил Михневич.
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Источник — ФК Легия Варшава
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