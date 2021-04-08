Бавария потеряла двух игроков в матче с ПСЖ

Футболисты мюнхенской «Баварии» Леон Горецка и Никлас Зюле в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против ПСЖ (2:3) получили травмы и были вынужденно заменены.

«У Леона и Никласа мышечные повреждения. Насколько они выбыли будет ясно по результатам обследования», — заявил главный тренер «Баварии» Ханси Флик после финального свистка.

Сроки возвращения футболистов пока не называются.