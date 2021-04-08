Бавария потеряла двух игроков в матче с ПСЖ

Леон Горецка и Никлас Зюле покинули поле из-за повреждений

  • 08.04.2021 19:03
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Бавария потеряла двух игроков в матче с ПСЖ
© ФК Бавария. Никлас Зюле

Футболисты мюнхенской «Баварии» Леон Горецка и Никлас Зюле в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против ПСЖ (2:3) получили травмы и были вынужденно заменены.

«У Леона и Никласа мышечные повреждения. Насколько они выбыли будет ясно по результатам обследования», — заявил главный тренер «Баварии» Ханси Флик после финального свистка.

Сроки возвращения футболистов пока не называются.

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Источник — ФК Бавария

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