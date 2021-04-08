Бавария потеряла двух игроков в матче с ПСЖ

Футболисты мюнхенской «Баварии» Леон Горецка и Никлас Зюле в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против ПСЖ (2:3) получили травмы и были вынужденно заменены.
«У Леона и Никласа мышечные повреждения. Насколько они выбыли будет ясно по результатам обследования», — заявил главный тренер «Баварии» Ханси Флик после финального свистка.
Сроки возвращения футболистов пока не называются.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Бавария
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.