Пике не сыграет в Эль Класико с Реалом

Ключевой защитник «Барселоны» Жерар Пике пропустит Эль Класико против «Реала» в ближайшем, 30-м туре Ла Лиги. Врачи обнаружили у Пике проблемы с коленом.

Также матч против «Реала» пропустит Филиппе Коутиньо. Вполне возможно, бразилец в нынешнем сезоне на поле уже не выйдет.

В нынешнем сезоне на счету Пике 2 гола в 15 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

Матч «Реал» - «Барселона» состоится в субботу, 10 апреля. Начало – в 22:00 по Киеву.