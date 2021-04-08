Пике не сыграет в Эль Класико с Реалом

У защитника «Барселоны» проблемы с коленом

  • 08.04.2021 18:57
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Пике не сыграет в Эль Класико с Реалом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Ключевой защитник «Барселоны» Жерар Пике пропустит Эль Класико против «Реала» в ближайшем, 30-м туре Ла Лиги. Врачи обнаружили у Пике проблемы с коленом.

Также матч против «Реала» пропустит Филиппе Коутиньо. Вполне возможно, бразилец в нынешнем сезоне на поле уже не выйдет.

В нынешнем сезоне на счету Пике 2 гола в 15 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

Матч «Реал» - «Барселона» состоится в субботу, 10 апреля. Начало – в 22:00 по Киеву.

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Источник — AS

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