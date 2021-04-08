Пике не сыграет в Эль Класико с Реалом

Ключевой защитник «Барселоны» Жерар Пике пропустит Эль Класико против «Реала» в ближайшем, 30-м туре Ла Лиги. Врачи обнаружили у Пике проблемы с коленом.
Также матч против «Реала» пропустит Филиппе Коутиньо. Вполне возможно, бразилец в нынешнем сезоне на поле уже не выйдет.
В нынешнем сезоне на счету Пике 2 гола в 15 матчах за «Барселону» во всех турнирах.
Матч «Реал» - «Барселона» состоится в субботу, 10 апреля. Начало – в 22:00 по Киеву.
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Источник — AS
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