Неймар получил 2-матчевую дисквалификацию в Лиге 1

Дисциплинарный комитет французской Лиги 1 принял решение дисквалифицировать на два матча форварда ПСЖ Неймара.

Он был удален в матче против «Лилля» (0:1) за толчок защитника соперников Тиагу Джало, который в итоге тоже получил красную карточку. Однако Джало, в отличие от Неймара, отделался одним матчем дисквалификации.

Таким образом, Неймар пропустит матчи 31-го и 32-го туров против «Страсбурга» и «Сент-Этьенна» соответственно.