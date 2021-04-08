Неймар получил 2-матчевую дисквалификацию в Лиге 1

Дисциплинарный комитет французской Лиги 1 принял решение дисквалифицировать на два матча форварда ПСЖ Неймара.
Он был удален в матче против «Лилля» (0:1) за толчок защитника соперников Тиагу Джало, который в итоге тоже получил красную карточку. Однако Джало, в отличие от Неймара, отделался одним матчем дисквалификации.
Таким образом, Неймар пропустит матчи 31-го и 32-го туров против «Страсбурга» и «Сент-Этьенна» соответственно.
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Источник — Лига 1
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