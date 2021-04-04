ФОТО. Человек-скандал. Неймара в четвертый раз удалили в чемпионате Франции

Бразилец умеет устроить истерику на поле

  • 04.04.2021 12:30
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ФОТО. Человек-скандал. Неймара в четвертый раз удалили в чемпионате Франции
© Getty Images/Global Images Ukraine

В центральном матче 31-го тура чемпионата Франции «Лилль» на выезде обыграл ПСЖ. Единственный гол забил канадец Джонатан Дэвид.

В концовке встречи состоялось обоюдное удаление. Неймар и Тьягу Джало покинули поле после небольшой потасовки, которая была оценена как неспортивное поведении.

Для Неймара это уже 4 удаление в чемпионате Франции, ранее его удаляли в матчах с Марселем (дважды) и Сент-Этьеном. Всего в чемпионате Франции он провел 65 матчей за 4 сезона. За 4 сезона в Барселоне он провел 123 матча и был удален лишь однажды.

Вспомним все матчи с удалениями Неймара

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Виталий Петровский, Sport.ua

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