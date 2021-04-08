Кирилл МЕЛИЧЕНКО: «Игроки хотят доказать, что Шахтер зря от них отказался»

Защитник «Мариуполя» поделился ожиданиями от встречи с донецким клубом

  • 08.04.2021 17:34
  • 451 просмотр
  • 1 комментарий
Кирилл МЕЛИЧЕНКО: «Игроки хотят доказать, что Шахтер зря от них отказался»
© ФК Мариуполь. Кирилл Меличенко

Сразу 12 футболистов «Мариуполя», арендованных у «Шахтера», не смогут помочь команде в очередном календарном поединке чемпионата УПЛ с «горняками».

Правый защитник «Мариуполя» Кирилл Меличенко рассказал, с каким настроением готовятся «горожане» к противостоянию с чемпионами.

«Приложим максимум усилий, чтобы дать бой «Шахтеру». Большинство тех футболистов «Мариуполя», которые будут иметь возможность сыграть с «горняками», являются воспитанниками «Шахтера» и захотят доказать, что в свое время зря отказались от их услуг.

Впрочем, я не буду оригинален, даже если бы «Мариуполь» выступал в сильнейшем составе, то все равно «Шахтер» являлся бы фаворитом. Однако именно в таких поединках ты убеждаешься, чего стоишь на самом деле, какие изъяны нужно устранить в первую очередь. О том, что «Шахтер» выйдет на поле с шапкозакидательским настроением, не может быть и речи. «Горняки» не имеют права на ошибку, ведь для них еще не все потеряно в соперничестве с «Динамо» за золотые медали. Тем более, что очное противостояние наших грандов еще впереди.

Mы же со своей стороны постараемся сыграть с «Шахтером» через не могу, продемонстрировать свои лучшие качества, а приобретенный опыт нам обязательно пригодится еще в нынешнем сезоне», — считает Меличенко.

«Мариуполь» занимает девятое место в УПЛ, набрав 21 очко.

 Матч 21-го тура УПЛ «Мариуполь» — «Шахтер» состоится в субботу, 10 апреля, на НСК «Олимпийский» в Киеве. Начало в 14:00.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2021 17:50
    0
    Угу, докажут и ляжут) Кому там шо доказывать то если 13 игрокам сыграть не дадут? Или там еще пачка выбших?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2021 17:50
    0
    Угу, докажут и ляжут) Кому там шо доказывать то если 13 игрокам сыграть не дадут? Или там еще пачка выбших?
    Ссылка
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