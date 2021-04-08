Антонио КОНТЕ: «Было бы здорово сбросить Ювентус с трона»

После вчерашней победы над «Сассуоло» (2:1) главный тренер «Интера» Антонио Конте заявил, что его команда хочет сбросить «Ювентус» с трона и стать чемпионом Италии:

«Матч был напряженным. Осталось девять матчей, и для нас каждый из них – на шесть очков. То же самое касается и преследователей. Каждая наша победа – это послание для них. Каждая наша победа – это смесь удовлетворения с усталостью.

Мы стараемся добиться чего-то прекрасного для клуба, который не побеждал 10 лет. Скудетто был в руках одной команды на протяжении 9 лет. Было бы здорово сбросить их с трона».

Сейчас «Интер» опережает «Милан» в турнирной таблице Серии А на 11 очков, а «Ювентус» - на 12.