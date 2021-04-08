Антонио КОНТЕ: «Было бы здорово сбросить Ювентус с трона»

Наставник «Интера» надеется на чемпионство

  • 08.04.2021 17:38
  • 331 просмотр
  • 0 комментариев
Антонио КОНТЕ: «Было бы здорово сбросить Ювентус с трона»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

После вчерашней победы над «Сассуоло» (2:1) главный тренер «Интера» Антонио Конте заявил, что его команда хочет сбросить «Ювентус» с трона и стать чемпионом Италии:

«Матч был напряженным. Осталось девять матчей, и для нас каждый из них – на шесть очков. То же самое касается и преследователей. Каждая наша победа – это послание для них. Каждая наша победа – это смесь удовлетворения с усталостью.

Мы стараемся добиться чего-то прекрасного для клуба, который не побеждал 10 лет. Скудетто был в руках одной команды на протяжении 9 лет. Было бы здорово сбросить их с трона».

Сейчас «Интер» опережает «Милан» в турнирной таблице Серии А на 11 очков, а «Ювентус» - на 12.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Corriere dello Sport

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности