Ибрагимович снимется в новом фильме об Астериксе и Обеликсе

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович снимется в пятой киноэкранизации комиксов об Астериксе и Обеликсе.
39-летний швед сыграет роль римского легионера по имени Антивирус. Фильм выйдет в 2022 году.
В предыдущих фильмах об Астериксе и Обеликсе снимались такие звезды спорта как Зинедин Зидан, Михаэль Шумахер, Тони Паркер и Амели Моресмо.
Ранее сообщалось о том, что Ибрагимович продлил контракт с «Миланом» до 2022 года.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — La Gazzetta dello Sport
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.