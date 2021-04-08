Ибрагимович снимется в новом фильме об Астериксе и Обеликсе

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович снимется в пятой киноэкранизации комиксов об Астериксе и Обеликсе.

39-летний швед сыграет роль римского легионера по имени Антивирус. Фильм выйдет в 2022 году.

В предыдущих фильмах об Астериксе и Обеликсе снимались такие звезды спорта как Зинедин Зидан, Михаэль Шумахер, Тони Паркер и Амели Моресмо.

Ранее сообщалось о том, что Ибрагимович продлил контракт с «Миланом» до 2022 года.