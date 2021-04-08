Ибрагимович снимется в новом фильме об Астериксе и Обеликсе

Легендарный форвард попробует себя в кино

  • 08.04.2021 17:14
  • 379 просмотров
  • 1 комментарий
Ибрагимович снимется в новом фильме об Астериксе и Обеликсе
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович снимется в пятой киноэкранизации комиксов об Астериксе и Обеликсе.

39-летний швед сыграет роль римского легионера по имени Антивирус. Фильм выйдет в 2022 году.

В предыдущих фильмах об Астериксе и Обеликсе снимались такие звезды спорта как Зинедин Зидан, Михаэль Шумахер, Тони Паркер и Амели Моресмо.

Ранее сообщалось о том, что Ибрагимович продлил контракт с «Миланом» до 2022 года.

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Источник — La Gazzetta dello Sport

(2 голоса)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 08.04.2021 17:18
    -1
    Антивирус Не меньше как Бога должен сыграть
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