Источник: Ибрагимович продлил контракт с Миланом

«Милан» договорился о продлении контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем до июня 2022 года.

Как сообщает Tuttomercatoweb, стороны объявят о продлении в ближайшее время. Сторонам осталось утвердить последние детали, связанные с бонусами и выплатами за индивидуальные достижения шведа.

Напомним, что Златан перешел в «Милан» в январе 2020 года. 31 августа он продлил контракт до конца нынешнего сезона. В текущем сезоне чемпионата Италии на его счету 15 мячей в 16 матчах.

39-летний футболист играл за «Аякс», «Интер», «Милан», «Барселону», ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».