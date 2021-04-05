Источник: Ибрагимович продлил контракт с Миланом

Шведский форвард останется в клубе еще на год

  • 05.04.2021 13:08
  • 379 просмотров
  • 0 комментариев
Источник: Ибрагимович продлил контракт с Миланом
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Милан» договорился о продлении контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем до июня 2022 года.

Как сообщает Tuttomercatoweb, стороны объявят о продлении в ближайшее время. Сторонам осталось утвердить последние детали, связанные с бонусами и выплатами за индивидуальные достижения шведа.  

Напомним, что Златан перешел в «Милан» в январе 2020 года. 31 августа он продлил контракт до конца нынешнего сезона. В текущем сезоне чемпионата Италии на его счету 15 мячей в 16 матчах. 

39-летний футболист играл за «Аякс», «Интер», «Милан», «Барселону», ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Tuttomercatoweb.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности