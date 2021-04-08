На пенсию не собирается. Федерер выступит в Галле в 2022 году

Роджер Федерер пока не планирует завершать свою спортивную карьеру. Легендарный швейцарец подтвердил свое участие в травяном турнире АТР 500 в Галле в 2022 году.

Кроме него, участие в турнире подтвердил и японец Кеи Нисикори. Об также планируют выступить в Галле в нынешнем сезоне.

Кроме них, в 2021 году в Галле выступят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роберто Баутиста-Агут, Давид Гоффен. Турнир пройдет 14 – 20 июня.

Ранее Федерер опустился на 7-е место в рейтинге АТР. В августе легендарному швейцарцу исполнится 40 лет.