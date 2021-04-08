Гарет БЭЙЛ: «Я сам видел НЛО»

Хавбек «Тоттенхэма» - о том, верит ли в существование НЛО

  • 08.04.2021 16:36
  • 1472 просмотра
  • 6 комментариев
Гарет БЭЙЛ: «Я сам видел НЛО»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл, который проводит нынешний сезон в аренде в «Тоттенхэме», рассказал о том, верит ли в существование НЛО:

«Существует много теорий заговора и есть запись НЛО, которую выложило американское правительство. Это точно инопланетяне, на 100 процентов. Я знаю, что некоторые НЛО — это проделки властей. Я сам видел НЛО».

Ранее сообщалось о том, что в конце сезона Бэйл хочет вернуться в «Реал».

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Источник — Daily Star

(6 голосов)

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Комментарии
    Vladyslav Lukiantsev
    online
      Vladyslav Lukiantsev, 08.04.2021 17:43
    -1
    Да, в мультике The champions уже спалили, что он сам такой https://youtu.be/564Z9K_DtR8?t=107
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 08.04.2021 17:13
    -1
    І в святого Миколая віриш? Санту?
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 08.04.2021 17:10
    0
    То что Месси называют инопланетянином, это не значит что ты видел НЛО!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 08.04.2021 17:04
    -1
    dailystar.co.uk это чето вроде английского спид-инфо?
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 08.04.2021 17:02
    -1
    Шапочка из фольги
    Ссылка
    DIM-C
    online
      DIM-C, 08.04.2021 16:59
    0
    Саша Алиев то же много чего видел!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 08.04.2021 17:10
    0
    То что Месси называют инопланетянином, это не значит что ты видел НЛО!
    Ссылка
    DIM-C
    online
      DIM-C, 08.04.2021 16:59
    0
    Саша Алиев то же много чего видел!
    Ссылка
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