Гарет БЭЙЛ: «Я сам видел НЛО»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл, который проводит нынешний сезон в аренде в «Тоттенхэме», рассказал о том, верит ли в существование НЛО:

«Существует много теорий заговора и есть запись НЛО, которую выложило американское правительство. Это точно инопланетяне, на 100 процентов. Я знаю, что некоторые НЛО — это проделки властей. Я сам видел НЛО».

Ранее сообщалось о том, что в конце сезона Бэйл хочет вернуться в «Реал».