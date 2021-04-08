Гарет БЭЙЛ: «Я сам видел НЛО»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл, который проводит нынешний сезон в аренде в «Тоттенхэме», рассказал о том, верит ли в существование НЛО:
«Существует много теорий заговора и есть запись НЛО, которую выложило американское правительство. Это точно инопланетяне, на 100 процентов. Я знаю, что некоторые НЛО — это проделки властей. Я сам видел НЛО».
Ранее сообщалось о том, что в конце сезона Бэйл хочет вернуться в «Реал».
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Источник — Daily Star
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