КАРИКАТУРА ДНЯ. Привет, Зидан. Бэйл намерен вернуться в Реал

Валлийский футболист не останется в «Тоттенхэме»

  • 24.03.2021 15:53
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КАРИКАТУРА ДНЯ. Привет, Зидан. Бэйл намерен вернуться в Реал
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 31-летним валлийским вингером «Реала» Гаретом Бэйлом, который выступает за лондонский «Тоттенхэм» на правах аренды.

Несмотря на натянутые отношения с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом, Бэйл намерен вернуться в мадридский клуб по завершении текущего сезона.

«Гарет Бэйл планирует вернуться в «Реал» на следующий сезон», — прокомментировал Момани свою работу.

В текущем сезоне Бэйл провел за «Тоттенхэм» 25 матчей во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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Источник — Instagram

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