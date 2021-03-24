КАРИКАТУРА ДНЯ. Привет, Зидан. Бэйл намерен вернуться в Реал

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 31-летним валлийским вингером «Реала» Гаретом Бэйлом, который выступает за лондонский «Тоттенхэм» на правах аренды.
Несмотря на натянутые отношения с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом, Бэйл намерен вернуться в мадридский клуб по завершении текущего сезона.
«Гарет Бэйл планирует вернуться в «Реал» на следующий сезон», — прокомментировал Момани свою работу.
В текущем сезоне Бэйл провел за «Тоттенхэм» 25 матчей во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи.
Источник — Instagram
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