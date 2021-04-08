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Реал Бетис
0 : 0
Атлетико Мадрид
11.04.2021 22:00

Бетис – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

У «матрасников» больше нет права на ошибку

  • 08.04.2021 15:15
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Бетис – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 11 апреля, состоится поединок 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Бетис» на домашнем стадионе «Бенито Вильямарин» примет мадридский «Атлетико».

«Бетис»

«Зелено-белые», которые в прошлом сезоне вели борьбу за выживание, в этом году всерьез претендуют на выход в еврокубки. Команда Мануэля Пеллегрини за 29 туров набрала 46 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице, имея гандикап в девять баллов над восьмой строчкой. Конечно, о Лиге чемпионов «Бетису» пока мечтать рано, ведь отставание от четвертой позиции составляет 12 баллов, но в Лигу Европы попасть есть все шансы.

Интересно, что несмотря на 14 побед в сезоне, «Бетис» пропустил аж 42 мяча, при этом забил только 39.  К тому же все команды, которые в турнирной таблице выше, забили больше, чем пропустили. «Бетис» в основном достигает нужного результата на морально-волевых качествах, немного компенсируя этим брак мастерства. Но в любом случае подопечные Пеллегрини способны доставить проблемы любому сопернику.

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне просто невероятно начала нынешний сезон и казалось, что именно она должна выиграть чемпионский титул, ведь к экватору первенства имела комфортный перевес над каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом». Однако в последнее время «Атлетико» начал часто терять очки и позволил прямым конкурентам вплотную приблизиться к себе.

Теперь же «Барселона», которая идет второй, на расстоянии всего одного очка от «матрасников», а «Реал» позади на три балла. Очевидно, что у подопечных Симеоне больше нет права на ошибку, ведь любая потеря очков может стоить чемпионства. Но всё в их руках. До конца чемпионата еще девять туров, главное успеть оклематься и прийти в себя. Тем более, с «Реалом» и «Севильей» сыграно уже по два матча, дальше календарь будет немного попроще.

Ориентировочные составы

«Бетис»: Браво – Эмерсон, Манди, Руис, Морено, Родригес, Карвальо, Руйбаль, Фекир, Каналес, Иглесиас.

«Атлетико»: Облак – Триппьер, Фелипе, Хименес, Хермосо, Лоди, Льоренте, Коке, Лемар, Ньигес, Суарес.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Атлетико» в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.49 по линии Parimatch.

11 апреля, воскресенье

«Бетис» – «Атлетико»
Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин». 22:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Денис Шаховец, Sport.ua

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