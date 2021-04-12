Атлетико потерял два очка в игре против Бетиса, но вернул себе лидерство

11 апреля прошли матчи 30-го тура чемпионата Испании

  • 12.04.2021 00:20
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Атлетико потерял два очка в игре против Бетиса, но вернул себе лидерство
© Getty Images/Global Images Ukraine

11 апреля прошли матчи 30-го тура чемпионата Испании

«Атлетико» потерял два очка в игре против «Бетиса» (1:1), но вернул себе лидерство.

Топ лидеров Ла Лиги: «Атлетико» (67), «Реал» (66), «Барселона» (65), «Севилья» (58), «Реал Сосьедад», «Бетис» (по 47), «Вильярреал» (46).

Ла Лига. 30-й тур

«Вильярреал» – «Осасуна» – 1:2 

Голы: Давид Гарсия, 70 (автогол) – Монкайола, 64, Будимир, 74.

«Валенсия» – «Реал Сосьедад» – 2:2

Голы: Васс, 60 (пен), Габриэл Паулиста, 73 – Гевара, 33, Исак, 45.

Нереализованный пенальти: Солер, 29 (вратарь).

«Вальядолид» – «Гранада» – 1:2

Голы: Орельяна, 42 (пен) – Хорхе Молина, 78, Кини, 86.

«Бетис» – «Атлетико» – 1:1

Голы: Тельо, 20 – Феррейра-Карраско, 5.

Турнирная таблица Ла Лиги

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Источник — Sport.ua

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