Бенжамен ПАВАР: «Мы заслуживали победить ПСЖ»

Игрок «Баварии» - о матче против ПСЖ

  • 08.04.2021 16:26
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Бенжамен ПАВАР: «Мы заслуживали победить ПСЖ»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар прокомментировал поражение 2:3 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ:

«Мы расстроены, так как рассчитывали на победу в этом матче. У нас было больше владения мячом, больше ударов по воротам. Могу только похвалить парижан за их игру.

У нас есть ответный матч для того, чтобы оформить выход в следующий раунд, и мы непременно сделаем все необходимое для этого.

Соперники хорошо использовали имевшиеся у них моменты, чего явно не хватало нашим действиям на поле.

Мбаппе? Могу только поздравить его с дублем. Он в очередной раз показал, что является великим игроком.

Впрочем, мы должны сосредоточить внимание исключительно на себе. Мы едем в Париж исключительно за победой и проходом в полуфинал. Сегодня мы заслуживали победить, поэтому я более чем уверен в нашем дальнейшем успехе».

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Источник — RMC

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