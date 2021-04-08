Бенжамен ПАВАР: «Мы заслуживали победить ПСЖ»

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар прокомментировал поражение 2:3 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ:
«Мы расстроены, так как рассчитывали на победу в этом матче. У нас было больше владения мячом, больше ударов по воротам. Могу только похвалить парижан за их игру.
У нас есть ответный матч для того, чтобы оформить выход в следующий раунд, и мы непременно сделаем все необходимое для этого.
Соперники хорошо использовали имевшиеся у них моменты, чего явно не хватало нашим действиям на поле.
Мбаппе? Могу только поздравить его с дублем. Он в очередной раз показал, что является великим игроком.
Впрочем, мы должны сосредоточить внимание исключительно на себе. Мы едем в Париж исключительно за победой и проходом в полуфинал. Сегодня мы заслуживали победить, поэтому я более чем уверен в нашем дальнейшем успехе».
Источник — RMC
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