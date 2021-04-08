ФРИМПОНГ: «Русские футболисты с утра пьют водку, а потом носятся как Болт»

29-летний экс-игрок лондонского «Арсенала», «Уфы» и тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг поделился впечатлениями о жизни в России.

Контракт Фримпонга принадлежал лондонскому «Арсеналу» с 2010 по 2014 годы, «Уфе» — с 2014 по 2016 годы, тульскому «Арсеналу» — в 2016 году. Эммануэль фактически закончил карьеру летом 2018 года, последним клубом футболиста был кипрский «Эрмис».

— Что в России тебя удивило больше всего?

— Дороги. Думал, что они будут намного лучше. Я привык к тому, что в Англии везде прекрасные дороги. Но когда я приехал в Уфу, я был шокирован!

— Русский футбол одним предложением?

— Тут очень много бегают! Оооочень! Русские футболисты всегда в форме — с утра они пьют водку, а потом носятся как Усейн Болт.

— Ты красавчик. Каждый день делали бы с тобой интервью.

— Не скучно со мной, да?

— Кто-то из той «Уфы» мог сравниться с тобой в юморе и безумии?

— Никто, это точно! Сейчас я задумываюсь о том, чтобы стать комиком. Думаю, многие пришли бы ко мне на шоу. Никто так не хорош, как я.

— В России ты еще говорил, что хочешь стать порнозвездой.

— О, да! Я до сих пор хочу приехать в Уфу и сняться в порно с 20 татарками (Фримпонг дословно сказал — Tatar babes — прим. Sport24) или «копчеными» девушками.

— А предложения уже есть?

— Да, много предложений! Мне пишут и просят приехать. Проблема в том, что у меня нет денег на билет, ха-ха. Но мне реально нравятся татарки!

Ранее Фримпонг заявил, что украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко, с которым они вместе выступали за «Уфу», должен ему денег.