ФРИМПОНГ: «Русские футболисты с утра пьют водку, а потом носятся как Болт»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и «Уфы» поделился воспоминаниями о жизни в России

  • 08.04.2021 15:38
  • 1496 просмотров
  • 9 комментариев
ФРИМПОНГ: «Русские футболисты с утра пьют водку, а потом носятся как Болт»
© ФК Уфа. Эммануэль Фримпонг

29-летний экс-игрок лондонского «Арсенала», «Уфы» и тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг поделился впечатлениями о жизни в России.

Контракт Фримпонга принадлежал лондонскому «Арсеналу» с 2010 по 2014 годы, «Уфе» — с 2014 по 2016 годы, тульскому «Арсеналу» — в 2016 году. Эммануэль фактически закончил карьеру летом 2018 года, последним клубом футболиста был кипрский «Эрмис».

— Что в России тебя удивило больше всего?
— Дороги. Думал, что они будут намного лучше. Я привык к тому, что в Англии везде прекрасные дороги. Но когда я приехал в Уфу, я был шокирован!

— Русский футбол одним предложением?
— Тут очень много бегают! Оооочень! Русские футболисты всегда в форме — с утра они пьют водку, а потом носятся как Усейн Болт.

— Ты красавчик. Каждый день делали бы с тобой интервью.
— Не скучно со мной, да?

— Кто-то из той «Уфы» мог сравниться с тобой в юморе и безумии?
— Никто, это точно! Сейчас я задумываюсь о том, чтобы стать комиком. Думаю, многие пришли бы ко мне на шоу. Никто так не хорош, как я.

— В России ты еще говорил, что хочешь стать порнозвездой.
— О, да! Я до сих пор хочу приехать в Уфу и сняться в порно с 20 татарками (Фримпонг дословно сказал — Tatar babes — прим. Sport24) или «копчеными» девушками.

— А предложения уже есть?
— Да, много предложений! Мне пишут и просят приехать. Проблема в том, что у меня нет денег на билет, ха-ха. Но мне реально нравятся татарки!

Ранее Фримпонг заявил, что украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко, с которым они вместе выступали за «Уфу», должен ему денег.

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Источник — Sport24.ru

(9 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 08.04.2021 16:30
    0
    zvalenok05, 08.04.2021 16:11
    А он точно в Уфе был?
    Уфа это башкирия, а не татария.
    Незнание географии - это презрение к другим народам или последствия алкоголизма?
    И то и другое, а вообще шо удивительного шо ему пох на их географию?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 08.04.2021 16:28
    +1
    zvalenok05, 08.04.2021 16:11
    А он точно в Уфе был?
    Уфа это башкирия, а не татария.
    Незнание географии - это презрение к другим народам или последствия алкоголизма?
    а ему, похоже, все равно, кто там в Уфе, башкиры, татары, буряты или калмыки
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.04.2021 16:25
    0
    ФРИМПОНГ: «Русские футболисты с утра пьют стекломой с боярой, а потом носятся как болт»
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 08.04.2021 16:22
    +1
    А где все ольгинские боты? Про развитую страну давайте, с хорошими дорогами и духовностью.
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 08.04.2021 16:14
    -1
    zvalenok05, 08.04.2021 16:11
    А он точно в Уфе был?
    Уфа это башкирия, а не татария.
    Незнание географии - это презрение к другим народам или последствия алкоголизма?
    в тексті ж написали, що можливо мались не татарки, підкопчені, тобто загорілі. Ось тобі і расизм. Крім того, я як був у Казахстані, так багато казахів казали, що по бабам треба до узбечок йти, а не до казашок.
    Ссылка
    zvalenok05
    online
      zvalenok05, 08.04.2021 16:11
    +1
    А он точно в Уфе был?
    Уфа это башкирия, а не татария.
    Незнание географии - это презрение к другим народам или последствия алкоголизма?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2021 16:10
    0
    Да, видели в еврокубках шо они пьют, 1 или ск там побед на всех?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 08.04.2021 16:01
    -2
    Африканец не знал, что они мельдоний водкой запивали.... От водки толка нет,ну минут на 15 хватит, а потом, дыхалка отключается напрочь (это если прилично выпить перед игрой, если с вечера, то симптомы другие, футболисты рассказывали...)
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 08.04.2021 15:57
    0
    Какая водка? Стекломой и боярышник имеют большую убойную силу. Потому и бегают куда попало, только не туда, куда надо.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 08.04.2021 16:28
    +1
    zvalenok05, 08.04.2021 16:11
    А он точно в Уфе был?
    Уфа это башкирия, а не татария.
    Незнание географии - это презрение к другим народам или последствия алкоголизма?
    а ему, похоже, все равно, кто там в Уфе, башкиры, татары, буряты или калмыки
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 08.04.2021 16:22
    +1
    А где все ольгинские боты? Про развитую страну давайте, с хорошими дорогами и духовностью.
    Ссылка
    zvalenok05
    online
      zvalenok05, 08.04.2021 16:11
    +1
    А он точно в Уфе был?
    Уфа это башкирия, а не татария.
    Незнание географии - это презрение к другим народам или последствия алкоголизма?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.04.2021 16:30
    0
    zvalenok05, 08.04.2021 16:11
    А он точно в Уфе был?
    Уфа это башкирия, а не татария.
    Незнание географии - это презрение к другим народам или последствия алкоголизма?
    И то и другое, а вообще шо удивительного шо ему пох на их географию?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.04.2021 16:25
    0
    ФРИМПОНГ: «Русские футболисты с утра пьют стекломой с боярой, а потом носятся как болт»
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2021 16:10
    0
    Да, видели в еврокубках шо они пьют, 1 или ск там побед на всех?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 08.04.2021 15:57
    0
    Какая водка? Стекломой и боярышник имеют большую убойную силу. Потому и бегают куда попало, только не туда, куда надо.
    Ссылка
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