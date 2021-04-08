Эммануэль ФРИМПОНГ: «Зинченко мне должен. Я учил его английскому»

Бывший футболист «Уфы» поделился мнением об украинце

  • 08.04.2021 03:28
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Эммануэль ФРИМПОНГ: «Зинченко мне должен. Я учил его английскому»
© Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний воспитанник лондонского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг, ранее выступавший за российскую «Уфу» вместе с Александром Зинченко, рассказал, как учил украинского футболиста английскому языку.

Летом 2016 года Зинченко перешел из «Уфы» в «Манчестер Сити».

— В «Уфе» ты играл с Александром Зинченко. Мог ли ты предположить, что он будет играть за «Манчестер Сити»?
— Да, он очень предан своему делу. Зина — очень серьезный парень, постоянно хочет учиться, становиться лучше, он многого заслуживает. Саша действительно приложил много усилий, чтобы стать тем, кем он сейчас является. Это не просто удача. Я очень горжусь им.

— Он спрашивал тебя об Англии?
— Да, каждую неделю. Я был одним из тех, кто учил его английскому, а он никогда не платил мне за мою работу. Напишите, что Зинченко мне должен. Мы с ним договорились, что он заплатит мне, когда уедет.

— Сколько ты хочешь?
— Обычно я беру $2000 в час. Но он — мой друг, поэтому для него всего $1000. Я столько потратил времени на него! Передайте ему, это очень важно, ха-ха.

— Зина говорил, что играет в FIFA лучше тебя.
— Да, он был очень хорош, потому что в то время я часто выходил на поле, а он сидел на скамейке. Поэтому у него было время попрактиковаться, ха-ха.

— Сейчас с ним общаешься?
— Иногда. Мы переписываемся в Instagram, но не регулярно.

Последним клубом Фримпонга был кипрский «Эрмис», за который он выступал с 2017 по 2018 годы. После этого футболист объявил о завершении карьеры.

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Источник — Sport24.ru

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