ВИДЕО. Как рукой. Неймар похвастался результативной передачей на Маркиньоса

29-летний бразильский бомбардир ПСЖ Неймар принял участие в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии» (3:2).
Неймар отличился двумя результативными передачами. На 3-й минуте бразилец вывел на ворота Килиана Мбаппе, а на 28-й минуте ассистировал Маркиньосу.
Видео красивой передачи Маркиньосу, отданную левой ногой одним касанием, Неймар разместил в Instagram.
В текущем сезоне Неймар провел за ПСЖ 21 матч во всех турнирах, где забил 13 мячей и отдал 8 результативных передач.
Источник — Instagram
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