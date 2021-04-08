ВИДЕО. Как рукой. Неймар похвастался результативной передачей на Маркиньоса

29-летний бразильский бомбардир ПСЖ Неймар принял участие в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии» (3:2).

Неймар отличился двумя результативными передачами. На 3-й минуте бразилец вывел на ворота Килиана Мбаппе, а на 28-й минуте ассистировал Маркиньосу.

Видео красивой передачи Маркиньосу, отданную левой ногой одним касанием, Неймар разместил в Instagram.

В текущем сезоне Неймар провел за ПСЖ 21 матч во всех турнирах, где забил 13 мячей и отдал 8 результативных передач.