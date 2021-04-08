Кингсли КОМАН: «Уверены в своем попадании в следующий раунд»

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман поделился впечатлениями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (поражение 2:3):

«ПСЖ был крайне эффективен в реализации своих голевых моментов, чего нельзя было сказать о нас. Мы играли неплохо, но допустили слишком много ошибок в обороне. На таком уровне подобное никто не прощает.

Однако, мы по-прежнему уверены в своем попадании в следующий раунд, а первая игра лишь показывает, что у нас есть возможности для этого. Все, что мы не смогли забить сегодня, постараемся восполнить в ответном поединке. Думаю, что нам это удастся сделать.

Пропустить три гола на своем поле — такому нельзя найти оправданий, поэтому будем компенсировать отличной игрой на выезде.

Мбаппе? Это — топ-уровень современного футбола, сегодня он был суперэффективным. Однако, и с ним мы сможем справиться, если сохраним уровень мотивации. Очень болезненное поражение, но еще есть все шансы для того, чтобы все исправить».