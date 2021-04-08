Серхио РАМОС: «Все эти годы мы страдали от Месси»

Защитник «Реала» Серхио Рамос накануне очередного противостояния с «Барселоной» в чемпионате Испании (10 апреля) рассказал о роли Лионеля Месси в «Эль Класико»:

«Все эти годы мы страдали от Лионеля Месси. Возможно, если бы у Барселоны не было его в составе, мы бы смогли выиграть больше титулов.

Было время, когда нам противостояла лучшая Барса в своей истории. Нам не удавалось их обыграть даже с таким великим тренером, как Жозе Моуриньо.

Их успех оказывал на нас огромное давление, поэтому наши результаты были значительно ниже, чем того ожидали фанаты».

Ранее Рамос заявил о том, что не собирается завершать карьеру.