Серхио РАМОС: «Все эти годы мы страдали от Месси»

Защитник «Реала» Серхио Рамос накануне очередного противостояния с «Барселоной» в чемпионате Испании (10 апреля) рассказал о роли Лионеля Месси в «Эль Класико»:
«Все эти годы мы страдали от Лионеля Месси. Возможно, если бы у Барселоны не было его в составе, мы бы смогли выиграть больше титулов.
Было время, когда нам противостояла лучшая Барса в своей истории. Нам не удавалось их обыграть даже с таким великим тренером, как Жозе Моуриньо.
Их успех оказывал на нас огромное давление, поэтому наши результаты были значительно ниже, чем того ожидали фанаты».
Ранее Рамос заявил о том, что не собирается завершать карьеру.
Источник — Marca
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