Андрей ШАХОВ: «Шевченко все времени мало, достало уже»

Заместитель главного редактора журнала «Футбол» Андрей Шахов негативно высказал о переносе последнего тура УПЛ.
«Чемпионат завершится еще на неделю раньше, то есть 9 мая. Шевченко все времени мало. Достало уже, когда чемпионат пускают под откос», – написал Шахов в телеграм-канале.
Напомним, что против этого решения было два клуба: «Динамо» и «Рух».
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Источник — Шах и Шах
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