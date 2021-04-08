Андрей ШАХОВ: «Шевченко все времени мало, достало уже»

Известный журналист – о переносе  последнего тура УПЛ

  • 08.04.2021 13:43
  • 2356 просмотров
  • 5 комментариев
Андрей ШАХОВ: «Шевченко все времени мало, достало уже»
© УАФ

Заместитель главного редактора журнала «Футбол» Андрей Шахов негативно высказал о переносе последнего тура УПЛ.

«Чемпионат завершится еще на неделю раньше, то есть 9 мая. Шевченко все времени мало. Достало уже, когда чемпионат пускают под откос», – написал Шахов в телеграм-канале.

Напомним, что против этого решения было два клуба: «Динамо» и «Рух». 

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Источник — Шах и Шах

(11 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 08.04.2021 14:40
    +1
    И что это даст если все равно наши леги будут у себя играть в чемпах?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 08.04.2021 14:36
    -1
    Когда уже эта шлюшка перестанет лизать жопу Суркам? Достало уже !
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    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 08.04.2021 14:27
    -3
    Тебя шубного клоуна забыли спросить.
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 08.04.2021 14:16
    +2
    Хоть и не фанат Динамо и их последователей..Но правда это цирк.. Чемпионат , календарь формируется заранее...И в угоду главного тренера сборной идти на такое...Ну не станут они лучше играть от этого...
    Ссылка
    ffff
    online
      ffff, 08.04.2021 14:03
    +5
    А всё верно сказал. Другим сборным времени хватает, и календари вроде никто не меняет. Только у нас уже второй год подряд одно и тоже, а судя по статистике в Европе, этот чемпионат вообще состоится? Или ради такого бабла "отменят" на время чемпа covid?
    Ссылка
    ffff
    online
      ffff, 08.04.2021 14:03
    +5
    А всё верно сказал. Другим сборным времени хватает, и календари вроде никто не меняет. Только у нас уже второй год подряд одно и тоже, а судя по статистике в Европе, этот чемпионат вообще состоится? Или ради такого бабла "отменят" на время чемпа covid?
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 08.04.2021 14:16
    +2
    Хоть и не фанат Динамо и их последователей..Но правда это цирк.. Чемпионат , календарь формируется заранее...И в угоду главного тренера сборной идти на такое...Ну не станут они лучше играть от этого...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.04.2021 14:40
    +1
    И что это даст если все равно наши леги будут у себя играть в чемпах?
    Ссылка
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