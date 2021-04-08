Андрей ШАХОВ: «Шевченко все времени мало, достало уже»

Заместитель главного редактора журнала «Футбол» Андрей Шахов негативно высказал о переносе последнего тура УПЛ.

«Чемпионат завершится еще на неделю раньше, то есть 9 мая. Шевченко все времени мало. Достало уже, когда чемпионат пускают под откос», – написал Шахов в телеграм-канале.

Напомним, что против этого решения было два клуба: «Динамо» и «Рух».