Манчестер Юнайтед назвал цену на Лингарда

«Манчестер Юнайтед» готов продать полузащитника Джесси Лингарда.
В данный момент 28-летний футболист играет за «Вест Хэм» на правах аренды. МЮ установил ценник на футболиста в размере 30 млн фунтов. Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» хочет выкупить игрока.
C момента перехода в «Вест Хэм» Лингард сыграл 8 матчей в АПЛ, в которых забил 6 голов и отдал три голевые передачи.
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Источник — Daily Mail
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