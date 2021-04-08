Манчестер Юнайтед назвал цену на Лингарда

Полузащитник этим летом может стать полноценным игроком «Вест Хэма»

  • 08.04.2021 12:28
  • 744 просмотра
  • 1 комментарий
Манчестер Юнайтед назвал цену на Лингарда
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» готов продать полузащитника Джесси Лингарда.

В данный момент 28-летний футболист играет за «Вест Хэм» на правах аренды. МЮ установил ценник на футболиста в размере 30 млн фунтов. Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» хочет выкупить игрока.

C момента перехода в «Вест Хэм» Лингард сыграл 8 матчей в АПЛ, в которых забил 6 голов и отдал три голевые передачи.

 

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Источник — Daily Mail

(4 голоса)

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Комментарии
    Ihor86
    online
      Ihor86, 08.04.2021 12:36
    0
    По хорошему Вэст Хэму нужно избавляться от Ярмоленко( высокая зарплата,постоянные травмы) и купить Лингарда!
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 08.04.2021 12:36
    0
    По хорошему Вэст Хэму нужно избавляться от Ярмоленко( высокая зарплата,постоянные травмы) и купить Лингарда!
    Ссылка
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